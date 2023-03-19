Путін прилетів у Маріуполь, — росЗМІ (фото, відео)

Прилетівши до зруйнованого ЗС РФ міста, глава Кремля вирішив покататися на машині та поговорити з "місцевими жителями".

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Російський президент Володимир Путін відвідав зруйнований армією РФ Маріуполь і в супроводі віцепрем'єра Марата Хуснулліна оглянув філармонію та навіть поспілкувався з місцевими жителями. Про візит політика повідомили спочатку низка прокремлівських ЗМІ, а потім з'явилася коротка нотатка й на офіційному сайті глави держави.

Згідно з опублікованою інформацією, Путін прилетів до окупованого міста на гелікоптері, а потім за кермом автомобіля об'їхав кілька районів міста, оглянув берегову лінію в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця, відновлену філармонію та Приазовський технічний університет.

Пропагандисти пишуть, що в мікрорайоні "Невський" Путін навіть "поговорив із місцевими жителями та зайшов у гості до однієї з сімей".

Зі свого боку Хуснуллін, який супроводжував президента країни-агресора, "докладно доповів про хід будівельних і відновлювальних робіт у місті й околицях".

Як відомо, під час бойових дій місто на березі моря було зруйноване майже на 90%. Армія РФ захопила його навесні 2022 року після того, як здалися останні захисники "Азовсталі", які обороняли Маріуполь до останнього.

Колись гарне місто російська армія перетворила на руїни Фото: Twitter

Крім того, Володимир Путін провів нараду в командному у Ростові-на-Дону, де заслухав доповіді начальника Генерального штабу – першого заступника Міністра оборони Валерія Герасимова та низки воєначальників.

Раптовий візит Путіна викликав чимало вигадок у мережі, а деякі блогери відкрито говорять про постановку. Як видно на опублікованих кадрах, візит проходив уночі, а сам Путін знятий то зі спини, то з відстані, а його фото розмиті.

Володимир Путін у будівлі філармонії в Маріуполі

Ще один момент, на який звернули увагу користувачі, — Путін пропускає трактор на перехресті, хоча, як правило, під час його руху перекривають дороги на тривалий час. Крім усього іншого, він практично нічого довшого за пару слів не говорить.

Це перший візит Путіна на окупований Донбас із початку війни. Ще в листопаді на запитання, коли він відвідає "звільнені території", у Кремлі відповідали, що Путін зробить це, "коли прийде час".

Водночас у Маріуполі окупанти почали відбудовувати драмтеатр, під руїнами якого загинули сотні мирних жителів, коли ЗС РФ скинули на нього авіабомбу. Вони обіцяють відновити його до 2024 року, а заразом спробують приховати сліди одного з найстрашніших злочинів цієї війни, скоєного 16 березня 2022 року.

Раніше Фокус писав, що 18 березня Путін відвідав Крим. Водночас Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт. У Кремлі вже відреагували на це рішення, заявивши, що воно не "має жодного значення".