"Приїхав сам, за кермом": Путін відвідав Крим на річницю окупації, — росЗМІ (відео)

Представники кримської "влади" запевняють, що їх не попереджали про візит президента РФ. Нібито Путін просто "взяв і приїхав".

Related video

18 березня президент Росії Володимир Путін приїхав до Криму на річницю окупації півострова. Російські ЗМІ заявили про це, посилаючись на кадри, опубліковані членом Громадської палати РФ Іваном Єсіним, пізніше інформацію підтвердили "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв та агентство РИА "Новости".

Як повідомляється, Путін нібито відвідав відкриття дитячої школи мистецтв, історико-археологічний парк "Херсонес Таврійський", а також центр "Корсунь" у Севастополі. На одному з відео він разом зі свитою йде поруч із так званим "губернатором" Севастополя Михайлом Развожаєвим.

"Губернатор" Развожаєв заявив, що Путін приїхав без попередження

Сам Михайло Развожаєв у Telegram підтвердив візит Володимира Путіна в Крим. За його словами, президент приїхав несподівано, тоді як окупаційна влада готувалась звітувати йому віддалено в режимі час відеоконференції.

"А Володимир Володимирович взяв і приїхав. Сам. За кермом", — написав чиновник.

Варто зазначити, що 12 березня російське агентство "РИА Новости" з посиланням на програму "Москва. Кремль. Путин" повідомило, що президент Росії запланував поїздку в один із регіонів Росії. Автори програми припустили, що глава держави вирішив взяти участь у заходах із нагоди дев'ятої річниці анексії Криму. Проте офіційно Кремль про подорож Путіна на півострів не оголосив.

У коментарі "Радіо NV" заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков звернув увагу, що росіяни вважають 18 березня сакральною датою, тому Володимир Путін може вирушити на півострів, щоб зміцнити авторитет російської влади, який останнім часом дедалі більше падає.

Раніше писали, що 18 березня в Москві скасували концерт на стадіоні "Лужники", на якому Володимир Путін традиційно виступає у річницю анексії Криму. Волонтери готувалися до заходу "Крымская весна" і навіть набрали масовку, а потім повідомили, що міська влада змінила формат святкування.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна через події в Україні. Правоохоронці мають затримати його, якщо виявлять за кордоном.