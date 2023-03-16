У "Лужниках" скасували концерт із Путіним на честь анексії Криму, — ЗМІ

За інформацією журналістів, великого концерту на московському стадіоні 18 березня не буде. Натомість пройдуть точкові флешмоби, лекції, концерти, автопробіги тощо.

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У столиці Росії Москві скасували традиційний концерт на стадіоні "Лужники", який приурочений до річниці анексії Криму і де зазвичай виступає Володимир Путін. Про це пише Telegram-канал "Сирена".

Повідомляється, що проєкт "Мега Волонтер Москва" організовував масовку на концерт у "Лужниках" 22 лютого, який проводили на честь першої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Потім анонсували концерт "Крымская весна" на 18 березня, на нього також збирали масовку, але 15 березня волонтерський канал повідомив, що великого концерту не буде.

"Через незалежні від нас причини 18 березня на рівні міста змінили формат святкування Дня возз'єднання Криму з Росією. Зараз уточнюємо, які заходи і де будуть організовані в Москві. Щоб спланувати свій день, зверніть увагу, що великого концерту не буде", — сказали організатори.

Група в російській соціальній мережі "ВКонтакте" "Патриоты России", яка також анонсувала концерт і збирала дані людей, поки не знає про скасування, але не заперечує його.

"Поки що у підвішеному стані, ФСО не рекомендує проводити через ризики терактів, тож організатори вирішують", — повідомив "Сирене" адміністратор спільноти.

На гарячій лінії "Лужников" також заявили, що концерт не планується.

15 березня російське видання "Ведомости" повідомляло, що замість "святкових" заходів на стадіоні в Москві проходитимуть точкові флешмоби, лекції, концерти, автопробіги тощо.

Нагадаємо, 8 березня росЗМІ писали, що стадіон "Лужники" комісія визнала непридатним для спортивних змагань після концерту на честь річниці вторгнення в Україну. 22 лютого на газоні розміщувалися важкі конструкції та учасники концерту.

28 лютого у Москві набирали "волонтерів" на кримський концерт у "Лужниках". Організатори обіцяли виступи співака Shaman, Олега Газманова, гурту "Любэ" та інших.