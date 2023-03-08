Після мітингу Путіна "Лужники" в Москві визнали непридатним для спортивних ігор, — росЗМІ

22 лютого на газоні розміщувались важкі конструкції та учасники концерту. Комісію не влаштував стан поля після масових заходів у підтримку Росії.

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Російський стадіон "Лужники" комісія визнала непридатним для спортивних змагань. Однією з причин називають масштабний мітинг-концерт, організований там напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це стало відомо зі Sports.ru.

"Спільна комісія РФС (Російський футбольний союз) та РПЛ (Російська Прем'єр-Ліга) оглянула найбільший московський стадіон, якість газону не влаштувала перевіряльників. Тому "Торпедо" відправили на резервну арену, а це "Арена Хімки", — йдеться у матеріалі.

Можливою причиною вказують мітинг-концерт, що пройшов на стадіоні 22 лютого 2023 року та був присвячений підтримці російських "захисників".

"Вийшло масштабно – МВС РФ відзвітувало, що у заході взяли участь 200 тисяч осіб (як і на попередньому концерті у "Лужниках" у річницю приєднання Криму). Люди були як на самій арені, так і за її межами. На полі монтували масивні конструкції, газоном також активно переміщалися учасники", — пояснюють журналісти.

[ + – ] "Лужники" під час проведення мітинг-концерту Фото: Sports.ru

Повідомляється, що масові заходи на полі шкодять газону. Для запобігання серйозному пошкодженню покриття необхідна система прибирання трави та її оновлення.

Нагадаємо, за інформацією російських медійників, на концерт у "Лужниках" зігнали 200 тисяч росіян. Захід мав назву "Слава захисникам Вітчизни" та проводився для демонстрації підтримки суспільством Росії розв’язаної країною війни. На концерт запросили зірок російського шоубізу.

З трансляції мітинг-концерту було зрозуміло, що глядачам роздали прапори та пледи з триколором, які потім опинились на смітниках. Люди на трибунах так мерзли, що грілись у туалетах. На захід завітав президент РФ Володимир Путін та назвав у своїй промові українські території "історичними рубежами Росії".