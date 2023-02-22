Виступили Машков та Лепс: на московських "Лужниках" розпочався концерт на підтримку війни (відео)

Актори Дмитро Харатьян та Дмитро Дюжев виступили з піснею "Група крові" Віктора Цоя. Путін також приїхав на захід. Багато глядачів почали йти відразу ж після початку концерту, не дочекавшись промови президента РФ.

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На стадіоні "Лужники" у Москві розпочався мітинг-концерт, організований Кремлем до Дня захисника вітчизни та роковин повномасштабного вторгнення в Україну. Трансляцію події у Telegram-каналі веде російська агенція ТАРС.

Концерт відбувається під пропагандистською назвою "Слава захисникам Вітчизни!". Навпроти "Лужників" поставили комплекс ППО "Панцир-С1".

Глядачам на стадіоні роздали пледи трьох кольорів та прапори Росії.

[ + – ] Глядачі із російськими прапорами

Видання "Можемо пояснити" написало, що на "Лужниках" багато російської та радянської символіки — триколори, герби СРСР, прапори військових підрозділів часів Другої світової війни з гаслами "Смерть німецьким загарбникам". При цьому Z-символіка, яка стала асоціюватись із вторгненням РФ в Україну, на трибунах відсутня.

[ + – ] Прапори РФ на стадіоні у "Лужниках"

Як передає кореспондент, за 45 хвилин до початку події стадіон не був заповнений навіть наполовину, тут були порожні цілі сектори.

"Людей не вдалося заманити ні грошима, ні звільненням від роботи та навчання", — пише видання.

[ + – ] Трибуни порожні

Сам стадіон ніяк не опалюється, люди на трибунах мерзнуть. У результаті глядачі стали залишати концерт, що ледь почався, не дочекавшись промови Володимира Путіна.

"Деякі глядачі з масовки забирають із собою пледи, незважаючи на протести волонтерів. Інші намагаються зігрітися у туалетах, оскільки на самому стадіоні дуже холодно", — розповідає кореспондент.

[ + – ] Трибуни під час концерту на "Лужниках" [ + – ] Трибуни під час концерту на "Лужниках" [ + – ] Трибуни під час концерту на "Лужниках"

Майже всі опитані виданням люди на стадіоні заявили, що їх змусили прийти на концерт. Здебільшого це працівники бюджетних установ.

Концерт на "Лужниках": хто з артистів виступає

Як повідомляє Telegram-канал Mash, на концерті-мітингу вже виступили Володимир Машков, Григорій Лепс, Олександр Ф. Скляр та інші російські знаменитості.

Співачка Ольга Кормухіна разом із акторами Дмитром Дюжовим та Дмитром Харатьяном виконали пісню "Група крові" Віктора Цоя.

У пропутинському заході також беруть участь і інші прихильники режиму Кремля — гурт "Любе" та "Місто 312".

Путін на концерті у "Лужниках"

Прессекретар президента Дмитро Пєсков не став відповідати на запитання журналістів, чи відвідає Володимир Путін мітинг-концерт у "Лужниках".

Однак, як стало відомо, голова Кремля таки приїхав на подію і вже почав свою промову. При цьому він зазначив, що зараз "йдуть бої на історичних рубежах Росії", маючи на увазі захоплені українські території.

Нагадаємо, раніше журналісти "Медузи" повідомили, що на концерті очікується 200 тисяч глядачів. Серед них студенти російських вишів, яким пообіцяли звільнення від пар.