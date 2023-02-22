Выступили Машков и Лепс: на московских "Лужниках" начался концерт в поддержку войны (видео)
Актеры Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев выступили с песней "Группа крови" Виктора Цоя. Путин также приехал на мероприятие. В связи с этим напротив "Лужников" поставили комплекс ПВО "Панцирь-С1".
На стадионе "Лужники" в Москве начался митинг-концерт, организованный Кремлем ко Дню защитника отечества и годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Трансляцию мероприятия в Telegram-канале ведет российское агентство ТАСС.
Концерт проходит под пропагандистским названием "Слава защитникам Отечества!". Напротив "Лужников" поставили комплекс ПВО "Панцирь-С1".
Зрителям на стадионе раздали пледы трех цветов и флаги России.
Издание "Можем объяснить" написало, что на "Лужниках" много российской и советской символики — триколоры, гербы СССР, флаги воинских подразделений времен Второй мировой войны с лозунгами "Смерть немецким захватчикам". При этом Z-символика, которая стала ассоциироваться с вторжением РФ в Украину, на трибунах отсутствует.
Как передает корреспондент, за 45 минут до начала мероприятия стадион не был заполнен даже наполовину, здесь пустовали целые сектора.
"Людей не удалось заманить ни деньгами, ни освобождением от работы и учебы", — пишет издание.
Сам стадион никак не отапливается, люди на трибунах мерзнут. В итоге зрители стали покидать едва начавшийся концерт, не дождавшись речи Владимира Путина.
"Некоторые зрители из массовки забирают с собой пледы, несмотря на протесты волонтеров. Другие пытаются согреться в туалетах, поскольку на самом стадионе очень холодно", — рассказывает корреспондент.
Практически все опрошенные изданием люди на стадионе заявили, что их заставили прийти на концерт. В основном это сотрудники бюджетных учреждений.
Концерт на "Лужниках": кто из артистов выступает
Как передает Telegram-канал Mash, на концерте-митинге уже выступили Владимир Машков, Григорий Лепс, Александр Ф. Скляр и другие российские знаменитости.
Певица Ольга Кормухина вместе с актерами Дмитрием Дюжевым и Дмитрием Харатьяном исполнили песню "Группа крови" Виктора Цоя.
В пропутинском мероприятии также участвуют и другие сторонники режима Кремля — группа "Любэ" и "Город 312".
Путин на концерте в "Лужниках"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, посетит ли Владимир Путин митинг-концерт в "Лужниках".
Однако как стало известно, глава Кремля все-таки приехал на мероприятие и уже начал свою речь. При этом он отметил, что сейчас "идут бои на исторических рубежах России", имея в виду захваченные украинские территории.
Напомним, ранее журналисты "Медузы" сообщили, что на концерте ожидается 200 тысяч человек зрителей. Среди них — студенты российских вузов, которым пообещали освобождение от пар.