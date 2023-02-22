Выступили Машков и Лепс: на московских "Лужниках" начался концерт в поддержку войны (видео)

Актеры Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев выступили с песней "Группа крови" Виктора Цоя. Путин также приехал на мероприятие. В связи с этим напротив "Лужников" поставили комплекс ПВО "Панцирь-С1".

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На стадионе "Лужники" в Москве начался митинг-концерт, организованный Кремлем ко Дню защитника отечества и годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Трансляцию мероприятия в Telegram-канале ведет российское агентство ТАСС.

Концерт проходит под пропагандистским названием "Слава защитникам Отечества!". Напротив "Лужников" поставили комплекс ПВО "Панцирь-С1".

Зрителям на стадионе раздали пледы трех цветов и флаги России.

[ + – ] Зрители с российскими флагами

Издание "Можем объяснить" написало, что на "Лужниках" много российской и советской символики — триколоры, гербы СССР, флаги воинских подразделений времен Второй мировой войны с лозунгами "Смерть немецким захватчикам". При этом Z-символика, которая стала ассоциироваться с вторжением РФ в Украину, на трибунах отсутствует.

[ + – ] Флаги РФ на стадионе в "Лужниках"

Как передает корреспондент, за 45 минут до начала мероприятия стадион не был заполнен даже наполовину, здесь пустовали целые сектора.

"Людей не удалось заманить ни деньгами, ни освобождением от работы и учебы", — пишет издание.

[ + – ] Трибуны пустуют

Сам стадион никак не отапливается, люди на трибунах мерзнут. В итоге зрители стали покидать едва начавшийся концерт, не дождавшись речи Владимира Путина.

"Некоторые зрители из массовки забирают с собой пледы, несмотря на протесты волонтеров. Другие пытаются согреться в туалетах, поскольку на самом стадионе очень холодно", — рассказывает корреспондент.

[ + – ] Трибуны во время концерта на "Лужниках" [ + – ] Трибуны во время концерта на "Лужниках" [ + – ] Трибуны во время концерта на "Лужниках"

Практически все опрошенные изданием люди на стадионе заявили, что их заставили прийти на концерт. В основном это сотрудники бюджетных учреждений.

Концерт на "Лужниках": кто из артистов выступает

Как передает Telegram-канал Mash, на концерте-митинге уже выступили Владимир Машков, Григорий Лепс, Александр Ф. Скляр и другие российские знаменитости.

Певица Ольга Кормухина вместе с актерами Дмитрием Дюжевым и Дмитрием Харатьяном исполнили песню "Группа крови" Виктора Цоя.

В пропутинском мероприятии также участвуют и другие сторонники режима Кремля — группа "Любэ" и "Город 312".

Путин на концерте в "Лужниках"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, посетит ли Владимир Путин митинг-концерт в "Лужниках".

Однако как стало известно, глава Кремля все-таки приехал на мероприятие и уже начал свою речь. При этом он отметил, что сейчас "идут бои на исторических рубежах России", имея в виду захваченные украинские территории.

Напомним, ранее журналисты "Медузы" сообщили, что на концерте ожидается 200 тысяч человек зрителей. Среди них — студенты российских вузов, которым пообещали освобождение от пар.