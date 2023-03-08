После митинга Путина "Лужники" в Москве сочли непригодным для спортивных игр, — росСМИ

22 февраля на газоне размещались тяжелые конструкции и участники концерта. Комиссию не устроило состояние поля после массовых мероприятий в поддержку России.

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Российский стадион "Лужники" комиссия сочла непригодным для спортивных соревнований. Одной из причин называют масштабный митинг-концерт, организованный там в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом стало известно из Sports.ru.

"Совместная комиссия РФС (Российский футбольный союз) и РПЛ (Российская Премьер-Лига) осмотрела самый большой московский стадион, качество газона не устроило проверяющих. Поэтому "Торпедо" отправили на резервную арену, а это "Арена Химки", — говорится в материале .

Возможной причиной указывают митинг-концерт, прошедший на стадионе 22 февраля 2023 года и посвященный поддержке российских "защитников".

"Получилось масштабно — МВД РФ отчиталось, что в мероприятии приняли участие 200 тысяч человек (как и на предыдущем концерте в "Лужниках" в годовщину присоединения Крыма). Люди были как на самой арене, так и за ее пределами. На поле монтировали массивные конструкции, по газону также активно перемещались участники", — объясняют журналисты.

[ + – ] "Лужники" во время проведения митинг-концерта Фото: Sports.ru

Сообщается, что массовые мероприятия на поле вредят газону. Для предотвращения серьезного повреждения покрытия необходима система уборки травы и ее обновление.

Напомним, по информации российских медийщиков, на концерт в "Лужниках" согнали 200 тысяч россиян. Мероприятие называлось "Слава защитникам Отечества" и проводилось для демонстрации поддержки обществом России развязанной страной войны. На концерт пригласили звезд российского шоубиза.

Из трансляции митинг-концерта было ясно, что зрителям раздали флаги и пледы с триколором, которые затем оказались на свалках. Люди на трибунах так мерзли, что грелись в туалетах. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин и назвал в своей речи украинские территории "историческими рубежами России".