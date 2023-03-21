"Теж їздив до Маріуполя": Верещук порівняла Путіна з Гітлером

Візит очільника Кремля до окупованого портового міста, як вважає очільниця Мінреінтеграції, свідчить лише про слабкість, через яку Путіну незабаром доведеться піти у відставку.

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Керівник Третього рейху Адольф Гітлер, як й лідер росіян Володимир Путін, відвідував Маріуполь після окупації. В інтерв'ю Corriere della Sera 21 березня Ірина Верещук, голова Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомила подробиці.

Вона нагадала, що Гітлер був у 1941 році у місті. У зв'язку з цим вона запропонувала провести аналогію з сучасними подіями. Верещук звернула увагу на слабкість російського диктатора.

"Він незабаром буде змушений піти у відставку", – заявила вона.

Представниця українського уряду зазначила, що норми Женевської конвенції російські солдати та офіцери не виконують. Загарбники масово знущаються не лише з дорослих, але й з дітей.

Верещук звернула увагу й на ситуацію на окупованих українських територіях, де росіяни намагаються чоловіків силою призивати та утримувати на військовій службі. Українським громадянам наказують змінювати паспорти, а також відбувається нав'язування російських навчальних програм у школах. Окупанти й надалі знищують та грабують приватну власність.

Найсерйозніші несправедливості, як зазначила Верещук, відбуваються стосовно цивільних в’язнів. Триває робота щодо їхнього визволення з російської неволі.

"За нашими списками, їх понад 3000", – заявила Верещук.

Нагадаємо, російські ЗМІ 19 березня повідомили, що Путін прибув до Маріуполя. Диктатор наче вирішив з місцевим населенням та перевірити роботу окупаційних адміністрацій на місцях.

Експерти розкрили значення поїздки Путіна до окупованого Маріуполя. Ольга Лаутман, позаштатний старший науковий співробітник Центру з аналізу європейської політики, вважає, що російський диктатор намагається згуртувати росіян та відвернути увагу від міжнародного ордера на свій арешт.