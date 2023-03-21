"Просто заткнись": Стрелков-Гиркин жестко дал "совет" президенту РФ Путину (видео)

Бывший главарь боевиков "ДНР" возмутился тем, что Владимир Путин большую часть времени уделяет постановкам и не спешит предпринимать реальные шаги в руководстве страной. Игорь Гиркин заявил, что подобное безрассудство было характерно и ранее ликвидированным или казненным диктаторам Муаммару Каддафи, Слободану Милошевичу и Саддаму Хусейну.

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Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина и посоветовал ему "заткнутся", чтоб стране не было стыдно за такого лидера. Об этом Гиркин заявил в видеообращении от 20 марта, которое он опубликовал в своем Телеграм-канале.

Сначала бывший главарь террористов возмутился тем фактом, что ВС РФ якобы не используют в войне против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По крайней мере, если верить информации от Минобороны РФ.

После этого Гиркин начал критиковать по его мнению безответственную военную политику главы РФ Владимира Путина.

"Владимир Владимирович, заткнись. Просто заткнись, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, что в нашей стране такой президент, и враг не будет изгаляться", — сказал он.

Гиркин также заявил, что "каждое дурацкое телодвижение и каждое неосторожное слово" российского лидера идет в "копилку".

"Точно такие же копилки имели Каддафи (ливийский диктатор Муаммар Мухаммад Абу Миньяр аль-Каддафи, которого убили повстанцы, — ред), Милошевич (бывший президент Югославии Слободан Милошевич, который умер в тюремной камере в Гааге, — ред.) и Саддам (глава Ирака Саддам Хусейн, казненный за преступления перед собственным народом, — ред)", — добавил экс-главарь боевиков.

Заметим, что Гиркин также раскритиковал Владимира Путина за полеты вертолетом на симуляторах.

К слову, еще больше критики от бывшего "министра обороны ДНР" Владимиру Путину досталось за визит в оккупированный Крым. Несколькими днями ранее, 18 марта, Гиркин раскритиковал приезд российского лидера в Севастополь и упомянул постановление Международного уговорного суда об аресте Путина.

"Уже ордер на арест ему выписали, а он так до сих пор ни черта и не понял. Еще год назад надо было по воинским частям и соединениям ездить, а он все… "чижиков ест"…, то есть историко-археологические комплексы инспектирует", — заявил Стрелков во время видеообращения, вспомнив приезд Путина на строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

Еще больше негодования со стороны главаря донецких боевиков вызвал тот факт, что для сооружения парка были задействованы военные строители.

"(Строителям, — ред.) надо понимать, больше во время войны совсем нечем заняться. Кретинизм цветет и пахнет, и нет ему конца и края", — резюмировал Гиркин.

Напомним, что в Кремле из видеоролика о поездке Владимира Путина в оккупированный Мариуполь вырезали кадры с женщиной, которая прокричала о том, что видео постановочное. Из размещенного на сайте администрации президента РФ ролика, на котором Путин общается с жителями оккупированного города, также исчезли слова мужчины о том, что "ему 70 лет и он все потерял".

Мы также информировали о том, что 21 марта глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сравнила Владимира Путина с лидером немецких нацистов Адольфом Гитлером. Визит главы Кремля в оккупированный портовый город, как считает глава Минреинтеграции, свидетельствует лишь о слабости, из-за которой Путину вскоре придется уйти в отставку.