"Ображав Путіна": донос на Гіркіна написав екс-депутат РФ і лікар ПВК "Вагнер"

"Вагнерівець" Дмитро Петровський звинуватив колишнього ватажка т.зв. "ДНР" у привласненні донатів на ЗС РФ. А образу першої особи держави з боку Гіркіна-Стрєлкова назвав "злочином".

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Колишній депутат муніципалітету Ярославля і чинний лікар ПВК "Вагнер" Дмитро Петровський повідомив, що чотири дні тому написав заяву в російську генпрокуратуру, в якій звинуватив ексочільника проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гиркіна в розтраті донатів, зібраних на потреби окупаційних військ, передає російське видання "Яр Информ".

За словами Петровського, чаша його терпіння переповнилася "після слів Гіркіна про президента РФ.

"…збирає великі донати нібито на допомогу нашим хлопцям, а за витрачені кошти не звітує", — прокомментував свою заяву Петровський.

"…вважаю, що образа першої особи держави — це злочин", — додав чоловік, пояснивши, що все ж таки не впевнений, що Гіркіна затримали саме після його заяви — "перед простим хірургом Генеральна прокуратура не звітує, але, сподіваюся, що саме я дав хід справі".

За даними Mash, узяття під варту колишнього ватажка бойовиків може бути пов'язане з тим, що завершилася експертиза його стрімів і викладених у мережі відео, у яких, можливо, мала місце т.зв. "дискредитація російських військових".

У деяких зі своїх роликів Гіркін звинуватив кремлівське керівництво в тому, що повномасштабне вторгнення в Україну не розпочалося 2014 року.

Місцеперебування Гіркіна-Стрєлкова невідоме

За словами адвоката Олександра Молохова, про місцеперебування затриманого поки немає даних, його шукають у всіх відділеннях СК і поліції російської столиці.

Він уточнив, що Гіркін проводив дружину на поїзд, а коли повернувся — в його житлі проводилися слідчі дії. Після обшуку його затримали і пред'явили звинувачення в "екстремізмі".

Нагадаємо, що в Telegram-каналі Стрєлкова з'явився пост, у якому його дружина Мирослава Регінська розповіла, що його затримали приблизно об 11:30, коли її не було вдома.

Також повідомлялося, що Гіркін розповів про розгром батальйону "Алга" під Вугледаром.