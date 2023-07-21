За наводкою "вагнерівців": силовики затримали Стрєлкова-Гіркіна, — росЗМІ

За словами дружини екс-ватажка бойовиків "ДНР", йому висунуто обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм). Про його місцеперебування дружині невідомо.

Related video

У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на правоохоронні органи.

Співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова-Гіркіна з дому близько полудня. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.

За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

Трохи згодом в особистому Telegram-каналі Стрєлкова з'явилося повідомлення з коментарем його дружини, Мирослави Регінської.

"Сьогодні, приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, зі слів консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)", — заявила вона.

Також дружина Стрєлкова-Гіркіна заявила, що про місцезнаходження чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив.

Нагадаємо, що Гіркін розповів, що чекає на ЗС РФ після вдалого контрнаступу ЗСУ. За його словами, літня кампанія ЗСУ значно виснажує Російську Федерацію і незабаром це принесе свої плоди. Кремль може залишитися без зброї і їм "не буде чим" боротися з Україною.

А також Гіркін також запропонував повісити Пригожина через заколот і через те, що "вагнерівці" знищили 6 бойових вертольотів і один літак під час свого заколоту.