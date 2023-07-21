По наводке "вагнеровцев": силовики задержали Стрелкова-Гиркина, — росСМИ

По словам супруги экс-главаря боевиков "ДНР", ему выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О его местонахождении жене неизвестно.

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В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова-Гиркина из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Немного после в личном Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение с комментарием его жены, Мирославы Регинской.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", — заявила она.

Также супруга Стрелкова-Гиркина заявила, что о местонахождении мужа ей ничего неизвестно, на связь он не выходил.

Напомним, что Гиркин рассказал, что ждет ВС РФ после удачного контрнаступления ВСУ. По его словам, летняя кампания ВСУ значительно истощает Российскую Федерацию и вскоре это принесет свои плоды. Кремль может остаться без оружия и им "будет нечем" бороться с Украиной.

А также Гиркин также предложил повесить Пригожина из-за мятежа и из-за того, что "вагнеровцы" уничтожили 6 боевых вертолетов и один самолет во время своего мятежа.