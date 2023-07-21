"Мала місце дурість": Гіркін розповів про розгром батальйону "Алга" під Вугледаром (відео)

За словами колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР", з вини російського командування окупанти з Татарстану зазнали поразки, навіть не вступивши в бій.

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У лютому 2023 року в Донецькій області, під містом Вугледар, сформований у Татарстані батальйон Збройних сил Російської Федерації "Алга" був практично знищений. Про те, як це сталося, розповів ексватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін в інтерв'ю голові "Штабу татар Москви" Рустему Ямалєєву.

За словами Стрєлкова-Гіркіна, поразка "Алги" була зумовлена низкою причин. Він підкреслив, що не розуміє, навіщо потрібно було тоді штурмувати Вугледар.

"Брати місто, дуже сильно укріплене, лобовим штурмом, це вже саме по собі було дурістю. Війська, які там були зосереджені, їх просто погнали "в лоб" у надії на те, що вони візьмуть місто і хтось там отримає "зірочку" або "орденочок", — сказав терорист.

Стрєлков-Гіркін також заявив, що на той момент у російських сил було недостатньо сил і засобів для штурму. За його словами, під Вугледаром були мінні поля, а БПЛА коригували артилерійський вогонь у місцях зосередження бронетехніки "Алгара"

Ігор Стрєлков-Гіркін дав інтерв'ю голові "Штабу татар Москви" Рустему Ямалєєву

Як зазначає ексватажок проросійських бойовиків, підрозділ виявився розгромленим, не вступивши в бій.

"Там мала місце, як мені казали, дурість. Там вишикували їх і провели мітинг із прапорами, з прапорами. Бійців закликали до мужності, це затримало рух колони на 15 хвилин, противнику цього вистачило, щоб викликати по цьому місцю масований артилерійський вогонь. Почали роз'їжджатися в сторони — там міни", — підсумував Стрєлков-Гіркін.

Розгром ЗС РФ під Вугледаром: що відомо

Нагадаємо, 9 лютого пресслужба військової частини А1108 повідомила, що в Донецькій області в районі Вугледара українські захисники знищили ворожу піхоту і техніку. Повідомлялося, що ЗСУ, використовуючи для коригування БПЛА, розгромили танки та піхоту ЗС РФ точними ударами артилерії на окремих ділянках.

OSINT-аналітик і військовослужбовець ЗСУ під псевдонімом Tatarigami_UA зазначив, що тижнем раніше ворог перекинув у район Вугледара бригаду 3-го армійського корпусу. Підрозділ сформувався в Татарстані та переважно складається з етнічних "волзьких татар".

Ми також писали про те, що 20 липня у пресслужбі 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ показали відео ліквідації 152-мм гаубиці Д-20 у районі Бахмута. Російські окупанти встановили техніку серед цивільної забудови.