"Имела место глупость": Гиркин рассказал о разгроме батальона "Алга" под Угледаром (видео)

По словам бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР", по вине российского командования оккупанты из Татарстана потерпели поражение, даже не вступив в бой.

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В феврале 2023 года в Донецкой области, под городом Угледар, сформированный в Татарстане батальон Вооруженных сил Российской Федерации "Алга" был практически уничтожен. О том, как это произошло, рассказал экс-главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин в интервью главе "Штаба татар Москвы" Рустэму Ямалееву.

По словам Стрелкова-Гиркина, поражения "Алги" было обусловлено рядом причин. Он подчеркнул, что не понимает, зачем нужно было тогда штурмовать Угледар.

"Брать город, очень сильно укрепленный, лобовым штурмом, это уже само по себе было глупостью. Войска, который там были сосредоточены, их просто погнали "в лоб" в надежде на то, что они возьмут город и кто-то там получит "звездочку" или "орденочек", — сказал террорист.

Стрелков-Гиркин также заявил, что на тот момент у российских сил было недостаточно сил и средств для штурма. По его словам, под Угледаром были минные поля, а БПЛА корректировали артиллерийский огонь в местах сосредоточения бронетехники "Алгара"

Игорь Стрелков-Гиркин дал интервью главе "Штаба татар Москвы" Рустэму Ямалееву

Как отмечает экс-главарь пророссийских боевиков, подразделение оказалось разгромлено, не вступив в бой.

"Там имела место, как мне говорили, глупость. Там построили их и провели митинг со знаменами, с флагами. Бойцов призвали к мужеству, это задержало движение колонны на 15 минут, противнику этого хватило, чтобы вызвать по этому месту массированный артиллерийский огонь. Начали разъезжаться в стороны – там мины", — подытожил Стрелков-Гиркин.

Разгром ВС РФ под Угледаром: что известно

Напомним, 9 февраля пресс-служба воинской части А1108 сообщила, что в Донецкой области в районе Угледара украинские защитники уничтожили вражескую пехоту и технику. Сообщалось, что ВСУ, используя для корректировки БПЛА, разгромили танки и пехоту ВС РФ точными ударами артиллерии на отдельных участках.

OSINT-аналитик и военнослужащий ВСУ под псевдонимом Tatarigami_UA отметил, что неделей ранее враг перебросил в район Угледара бригаду 3-го армейского корпуса. Подразделение сформировалось в Татарстане и преимущественно состоит из этнических "волжских татар".

Мы также писали о том, что 20 июля в пресс-службе 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ показали видео ликвидации 152-мм гаубицы Д-20 в районе Бахмута. Российские оккупанты установили технику среди гражданской застройки.