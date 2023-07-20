Сдетонировал БК: ВСУ уничтожили 152-мм гаубицу Д-20 в районе Бахмута (видео)

Российские войска обустроили позицию для артиллерийской установки среди гражданской инфраструктуры.

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Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с 56-й отдельной мотопехотной бригадой сумели ликвидировать пушку-гаубицу Д-20. Видео работы опубликовали в пресс-службе подразделения в Facebook.

Российские оккупанты установили технику среди гражданской застройки. Благодаря наличию уцелевших домов таким образом они пытались и определенным образом организовать защиту позиции.

Впоследствии аэроразведка зафиксировала артиллерийскую установку. Оказалось, чтобы в пушке был боекомплект, который после попадания впоследствии сдетонировал.

Уничтожение техники россиян в июле

Украинские бойцы 20 июля с помощью беспилотника уничтожили танк Т-90 россиян под Бахмутом. Для этого был использован FPV дрон-камикадзе. Успешную операцию провели группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120-го ОРБ во взаимодействии с 3-й ОШБр и начальником РЭБ и КБ 28-й ОМБр.

Ударные дроны бригады ДШВ 19 июля успешно уничтожили технику оккупантов. Украинские бойцы запустили БПЛА и уничтожили объекты, которые захватчики пытались спрятать среди густой растительности.

Бригада ВСУ 18 июля уничтожила российскую БМП. Экипаж российской бронетехники обстреливал украинские подразделения и пытался спрятаться в густой растительности, но украинские защитники четко фиксировали передвижения техники и уничтожили ее.

Напомним, 17 июля ВСУ уничтожили вражескую установку "Тюльпан" под Бахмутом. По данным бойцов ВСУ, аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады вместе с тактической группой "Адам" обнаружили российский 240-мм самоходный миномет под Бахмутом и нанесли удар по нему.