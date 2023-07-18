Мчали в укрытие: 33 бригада ВСУ уничтожила российскую БМП (видео)

Экипаж российской БМП обстреливал украинские подразделения и пытался спрятаться в густой растительности, но украинские защитники четко фиксировали передвижения техники и уничтожили ее.

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Бойцы 33 Отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали российскую БМП. Результаты работы опубликовали в пресс-службе подразделения в Facebook.

На видео можно увидеть, что техника стреляет в сторону украинских позиций. Впоследствии экипаж БМП решил спрятаться в густой растительности, но украинские защитники четко фиксировали передвижения техники и уничтожили ее.

"Крутые здесь мы. И бояться следует нас. Это наша земля", — объяснили воины.

Уничтожение БМП РФ на фронте

Дрон-камикадзе 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 22 июня атаковал российскую боевую машину пехоты и нанес российским захватчикам значительные потери. БМП ехала довольно далеко от линии фронта, поэтому солдаты российских войск не ожидали нападения и выдвинулись из люков. В момент атаки они просто сидели на броне. Впоследствии ударный коптер TORO вылетел навстречу и врезался прямо в одного из россиян.

Дроны TORO 17 июля ликвидировали БМП вместе с россиянами. Несколько российских военных ехали сверху на броне и пострадали от прямого удара дрона камикадзе, только двое из них смогли спастись бегством. Бронированная машина с российскими военными на борту ехала на открытой местности по грунтовой дороге. Над ней зависли беспилотники TORO, которыми управляли бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Также 12 июля в 53 бригаде сообщили, что мгновенно среагировали на попытку прорыва и уничтожили 9 БМП. Украинские защитники применили САУ и ПТРК против войск РФ, которые пытались прорваться через позиции Вооруженных сил Украины.

Напомним, 18 июля в Минобороны показали результативный экипаж БМП Bradley. Украинские военные уничтожили не только вражескую пехоту, но и российские танки, которые враг бросил для уничтожения американской БМП.