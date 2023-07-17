Штурм окончился, не начавшись: дроны TORO ликвидировали БМП вместе с россиянами

Несколько российских военных ехали сверху на броне и пострадали от прямого удара дрона камикадзе, лишь двое из них смогли спастись бегством.

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Украинские бойцы с помощью дрона TORO ликвидировали бронированную технику россиян и самих оккупантов. Информация об этом бое появилась в Telegram-канал Ukrainian FPV drone TORO в понедельник, 17 июля.

Бронированная машина с российскими военными на борту ехала на открытой местности по грунтовой дороге. Над ней зависли беспилотники TORO, которыми управляли бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Беспилотный летальный аппарат нацелился на БМП оккупантов, которая продолжала двигаться по дороге. Он поразил технику, ликвидировав сразу нескольких оккупантов. Один из выживших, но раненых, пытался отползти от пораженной техники. А второй, который, судя по всему, не получил никаких травм, убежал с места боя БМП и TORO.

Напомним, создатели раскрыли характеристики смертоносных дронов TORO. По словам производителей, у каждого аппарата есть как минимум три варианта сборки с разными комплектующими, поэтому определить их по запчастям сложно. Так или иначе, технические характеристики у них примерно одинаковы, хотя могут меняться в зависимости от погодных условий.

Мы также писали о том, что в конце июня дрон-камикадзе TORO протаранил россиян на БМП. БМП ехал по проселочной дороге довольно далеко от линии фронта, поэтому солдаты ВС РФ не ожидали нападения, поэтому высунулись из люков и ехали прямо на броне. В этот момент ударный коптер TORO вылетел навстречу и врезался прямо в одного из россиян.

А в конце мая коптеры TORO разрушили четыре устройства для дальнего визуального наблюдения "Муром". Первый беспилотник российские военные обезвредили, а вот второй успешно долетел и поразил дорогостоящую цель.