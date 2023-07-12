"Жатва продолжается": 53 бригада мгновенно среагировала на попытку прорыва и уничтожила 9 БМП (видео)

Украинские защитники применили САУ и ПТРК против войск РФ, которые пытались прорваться через позиции Вооруженных сил Украины.

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Украинские войска сумели остановить прорыв российских захватчиков и ликвидировали 9 единиц БМП. Об этом сообщили в пресс-службе в Facebook 53-й механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха.

Противник решил осуществить попытку прорыва позиций, но получилось все как всегда — пошло "по плану". Все подразделения 53-й механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха мгновенно среагировали и ответили на намерения российских захватчиков.

Защитники применили САУ и ПТРК. Украинцы безжалостно ликвидировали всю наступательную технику вместе с личным составом.

"Всего было уничтожено 9 БМП. Жатва продолжается! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Уничтожение боевой техники россиян в июле 2023 года

ССО Украины уничтожили 9 единиц вражеской техники в районе Бахмута. Уничтожены артустановки и важные комплексы войск РФ — Р — 325У, станция РЭБ "Леер", комплексы П-18 "Малахит" и комплекс "Каста — 2Е2". Операторы ССО вели охоту за техникой оккупанта в течение недели. Определив координаты расположения техники и расчетов противника, было нанесено поражение средствами артиллерии.

Также 11 июля николаевские десантники уничтожили 152-мм САУ "Гиацинт-С" высокоточным боеприпасом. Метким огнем с использованием высокоточных боеприпасов было уничтожено вражескую самоходную пушку, которая считается одной из основных в войсках РФ.

Напомним, 12 июля САУ Krab уничтожила позиции вражеского экипажа БПЛА. Украинские защитники проследили за вражеским дроном, что дало возможность уничтожили экипаж техники, который осуществлял управление из лесополосы.