Втікали до засідки: 33 бригада ЗСУ знищила російську БМП (відео)

Екіпаж російської БМП обстрілював українські підрозділи та намагався заховатися у густій рослинності, але українські захисники чітко фіксували пересування техніки та знищили її.

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Бійці 33 Окремої механізованої Бригади Збройних сил України ліквідували російську БМП. Результати роботи опублікували у пресслужбі підрозділу у Facebook.

На відео можна побачити, що техніка стріляє у бік українських позицій. Згодом екіпаж БМП вирішив заховатися у густій рослинності, але українські захисники чітко фіксували пересування техніки та знищили її.

"Круті тут ми. І боятися слід нас. Це наша земля", – пояснили воїни.

Знищення БМП РФ на фронті

Дрон-камікадзе 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 22 червня атакував російську бойову машину піхоти і завдав російським загарбникам значних втрат. БМП їхала доволі далеко від лінії фронту, тож солдати російських військ не очікували нападу й висунулися з люків. В момент атаки вони просто сиділи на броні. Згодом ударний коптер TORO вилетів назустріч і врізався прямо в одного з росіян.

Дрони TORO 17 липня ліквідували БМП разом із росіянами. Кілька російських військових їхали зверху на броні та постраждали від прямого удару дрона камікадзе, лише двоє з них змогли врятуватися втечею. Броньована машина з російськими військовими на борту їхала на відкритій місцевості по ґрунтовій дорозі. Над нею зависли безпілотники TORO, якими керували бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Також 12 липня у 53 бригаді повідомили, що миттєво зреагували на спробу прориву та знищила 9 БМП. Українські захисники застосували САУ та ПТРК проти військ РФ, які намагалися прорватися через позиції Збройних сил України.

Нагадаємо, 18 липня в Міноборони показали результативний екіпаж БМП Bradley. Українські військові знищили не тільки ворожу піхоту, але й російські танки, які ворог кинув для знищення американської БМП.