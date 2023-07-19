Спрятали в лесу: ударные дроны бригады ДШВ успешно уничтожили технику оккупантов (видео)

Украинские бойцы запустили БПЛА и уничтожили объекты, которые захватчики пытались спрятать среди густой растительности.

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Подразделения ударных БПЛА 82-й бригады ДШВ успешно уничтожают технику оккупантов. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба подразделения в Facebook.

На видео украинские защитники применят беспилотники российских захватчиков. Россияне спрятали в лесополосе транспортные средства и установили укрытия. Впоследствии украинские бойцы запустили БПЛА и уничтожили объекты. Локацию, где произошло уничтожение техники оккупантов, не назвали.

"Вместе к Победе! ДШВ — Всегда Первые! Слава Украине" — говорится в заметке.

Уничтожение техники РФ в июле

Бойцы 33 бригады ВСУ 18 июля уничтожили российскую БМП. Экипаж российской БМП обстреливал украинские подразделения и пытался спрятаться в густой растительности, но украинские защитники четко фиксировали передвижения техники и уничтожили ее.

В районе Бахмута Силы обороны применили дрон-камикадзе и уничтожили Т-90М "Прорыв". Танк уничтожили южнее Клещеевки, где сейчас вблизи населенного пункта продолжаются ожесточенные бои. Украинские войска и в дальнейшем продвигаются вперед.

Также в ВСУ 15 июля показали, как уничтожили танк РФ под Бахмутом. Украинские бойцы нанесли несколько артиллерийских ударов по цели, после чего российский танк вместе с оккупантами загорелся. Т-80БВ преодолевал расстояние в два километра, после чего пытался спрятаться в кустах, но впоследствии был уничтожен.

Напомним, 18 июля командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал уничтожение российских целей артиллерией 3-й бригады. Украинские бойцы продолжают выбивать российскую артиллерию и места скопления личного состава.