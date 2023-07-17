В районе Бахмута Силы обороны применили дрон-камикадзе и уничтожили Т-90М "Прорыв" (видео)

Танк уничтожили южнее Клещеевки, где сейчас вблизи населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.

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На Бахмутском направлении украинские войска ликвидировали танк Т-90М "Прорыв". Об этом сообщили 17 июля в Telegram-канале In Factum, который скорее всего ведут украинские военные.

В сообщении говорится о том, что танк уничтожили южнее Клещеевки. Сейчас вблизи населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.

Контрнаступление ВСУ: ситуация в районе Бахмута

Силы обороны действуют максимально осмотрительно и пытаются сохранить личный состав. В лобовые атаки наши войска не идут, ведь берегут силы. Сергей Череватый, представитель Восточной группировки ВСУ, 17 июля заявил, что Россия отправляет резервы в город и пытается не потерять город, но инициатива за Вооруженными силами Украины.

Также происходит наступление украинских войск. Бойцы 28 бригады ВСУ продвигаются под вражеским огнем в районе Бахмута. Наступление прикрывает бронетехника.

Бойцы 3 ОШБр 17 июля уничтожили склад БК россиян в районе Бахмута. Россияне решили тщательно спрятать боекомплект в густой растительности, но впоследствии потеряли склад благодаря точной работе украинской артиллерии. Склад захватчиков был зафиксирован аэроразведкой. Впоследствии артиллерия и продемонстрировала меткость стрельбы.

Напомним, 17 июля в Минобороны рассказали, как продвигается контрнаступление украинских военных на фронте. За последнюю неделю бойцы ВСУ уничтожили сотни единиц вражеской техники и это только на одном из направлений. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российские оккупанты продолжают поиск слабых мест в украинской обороне, но сами вынуждены отступать с занятых позиций.