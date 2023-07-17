У районі Бахмута Сили оборони застосували дрон-камікадзе та знищили Т-90М "Прорыв" (відео)

Танк знищили південніше за Кліщіївку, де наразі поблизу населеного пункту тривають запеклі бої.

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На Бахмутському напрямку українські війська ліквідували танк Т-90М "Прорыв". Про це повідомили 17 липня в Telegram-каналі In Factum, який, найімовірніше, ведуть українські військові.

У повідомлені йдеться про те, що танк знищили південніше за Кліщіївку. Наразі поблизу населеного пункту тривають запеклі бої.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація в районі Бахмута

Сили оборони діють максимально обачно та намагаються зберегти особовий склад. У лобові атаки наші війська не йдуть, адже бережуть сили. Сергій Череватий, речник Східного угруповання ЗСУ, 17 липня заявив, що Росія відправляє резерви в місто й намагається не втратити місто, але ініціатива за Збройними силами України.

Також відбувається наступ українських військ. Бійці 28 бригади ЗСУ просуваються під ворожим вогнем у районі Бахмута. Наступ прикриває бронетехніка.

Бійці 3 ОШБр 17 липня знищили склад БК росіян у районі Бахмута. Росіяни вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослинності, але згодом втратили склад завдяки влучній роботі української артилерії. Склад загарбників зафіксувала аеророзвідка. Згодом артилерія й продемонструвала влучність стрільби.

Нагадаємо, 17 липня в Міноборони розповіли, як просувається контрнаступ українських військових на фронті. За останній тиждень бійці ЗСУ знищили сотні одиниць ворожої техніки, і це лише на одному з напрямків. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські окупанти продовжують пошук слабких місць в українській обороні, але самі змушені відступати із зайнятих позицій.