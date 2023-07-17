Бійці 28 бригади ЗСУ просуваються під ворожим вогнем у районі Бахмута (відео)

Українські війська застосовують стрілецьку зброю та гранатомет, наступаючи під прикриттям бронетехніки.

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Бійці 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямі під вогнем супротивника. Про це повідомив у Telegram речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

На відео можна побачити, що піхотинці готуються до наступу. У них стрілецька зброя та гранатомети. Також наступ прикриває техніка, зокрема БМП.

Контрнаступ ЗСУ в липні 2023 року

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 16 липня повідомили, що наступальні операції ЗСУ тривають на північному та південному флангах у районі Бахмута. Сили оборони просунулися на 1 км у напрямку Бердянська та Мелітополя. На Запоріжжі українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського, що за 9 км на південь від Великої Новосілки.

У Міноборони 17 липня поділилися деталями контрнаступу. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські окупанти й надалі проводять пошук слабких місць в українській обороні, але внаслідок цього самі змушені відступати із зайнятих позицій.

Американським журналістам вдалося з'ясувати, що Україна отримала менш як 15% від тієї кількості техніки для розмінування, яку просила. Саме мінні поля вони називають найбільшою проблемою для наступу. Сили оборони намагатися прорватися за допомогою бойових машин піхоти й танків, які західні союзники надали Україні, але підрозділи повільно просуваються вперед пішки.

Нагадаємо, 17 липня аеророзвідка "Вовків" із тероборони допомогла артилерії ЗСУ знищити техніку РФ. Тероборонівці Прикарпаття фіксують пересування ворогів і передають координати артилеристам, а згодом відбувається ефективне знищення ворожих військ.