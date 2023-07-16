Найбільша проблема для контрнаступу ЗСУ це мінні поля, — WP

Журналістам вдалося з'ясувати, що Україна отримала менш як 15% від тієї кількості техніки для розмінування, яку просила.

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Швидкість контрнаступу Сил оборони України сповільнилася через величезну кількість мінних полів, розташованих перед укріпленими оборонними рубежами ЗС РФ. Часто замість спеціальних машин для розмінування на передовій працюють українські сапери, які намагаються розчистити шлях для наступаючих частин ЗСУ, пише The Washington Post.

За словами солдатів і офіцерів української армії, з якими поспілкувалися журналісти американського видання, ЗС РФ готувалися до контрнаступу ЗСУ, а тому щільно замінували ділянки фронту перед своїми оборонними рубежами протитанковими і протипіхотними мінами на глибину в 5-16 км. Це значно сповільнило просування української армії.

У результаті Силам оборони України довелося змінити стратегію наступу. Замість того, щоб намагатися прорватися за допомогою бойових машин піхоти і танків, які західні союзники надали Україні, підрозділи повільно просуваються вперед пішки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у нещодавньому інтерв'ю The Washington Post заявив про те, що танками прорив здійснити дуже складно, адже рано чи пізно по них буде завдано удару противника. За словами Залужного, Україні потрібно більше спеціального обладнання для дистанційного розмінування, адже росіяни також знищують цю техніку.

Видання поспілкувалося з одним з українських чиновників, який на умовах анонімності заявив, що Україна отримала менше 15% техніки для розмінування з тієї кількості, яку запросили і країн Заходу. І частина цього обладнання прибула тільки минулого тижня.

Видання пише, що прорив мінних полів ЗСУ виявив уразливість бронетранспортерів і танків, особливо американських Bradley і німецьких Leopard. Але водночас їх хвалять українські військові, бо навіть після підриву на мінах цієї техніки, більшість людей всередині виживає, отримавши лише легкі поранення.

Офіційні особи США заявили, що перед контрнаступом вони надали Україні майже всі види обладнання, яке вона запросила. Офіційні особи США також заявили, що не завжди можливо надати ту кількість техніки, яку просить Україна.

Оскільки, за словами українських військових, машин для розмінування мало, вони стали легкою мішенню для ЗС РФ. У розмові з виданням, один з офіцерів інженерно-саперного підрозділу 47-ї механізованої бригади Сил оборони України розповів про те, що його підрозділ отримав німецьку машину для розмінування Wisent. Ця техніка, а також аналогічні ще радянські моделі успішно розчистили деякі мінні поля, щоб можна було просуватися вперед у Запорізькій області. Але той самий офіцер заявив, що зараз застосування цієї техніки вже неефективне, бо росіяни активно завдають по ній ударів.

За словами українського військового, коли росіяни бачать перед собою танк Leopard і спецтехніку для розмінування, то вони насамперед знищують техніку, бо без неї просування вперед зупиниться.

Тому саперні підрозділи Сил оборони України намагаються розміновувати мінні поля вручну. Цим займаються невеликі групи саперів, які в сутінках або в темряві, іноді повзаючи по землі, проводять розмінування.

Водночас російські окупанти можуть скидати більше мін із дронів на ті ділянки фронту, які були очищені українськими саперами. Також, коли солдати Сил оборони України захоплюють нову позицію ЗС РФ, то вона також може бути замінована.

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, росіяни розуміють важливість спецтехніки для розмінування на фронті та намагаються її знищити. Тому Україна звернулася до союзників із проханням зосередиться на постачанні саме такої техніки в першу чергу.

Нагадуємо, що новостворена 22-га ОМБр ефектно накрила "Градом" росіян під Бахмутом. Українська РСЗВ завдала ударів по лісосмузі, в якій аеророзвідники виявили окупантів. Про це 15 липня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.