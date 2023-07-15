Новостворена 22-га ОМБр ефектно накрила "Градом" росіян під Бахмутом, — Сирський (відео)

Українська РСЗВ завдала ударів по лісосмузі, в якій аеророзвідники виявили окупантів.

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як працює реактивна артилерія нової 22-ї окремої механізованої бригади під Бахмутом у районі селища Кліщіївка. Генерал-полковник опублікував відео у себе в Telegram-каналі.

"Аеророзвідка виявила росіян у лісосмузі. Залповим вогнем з БМ-21 "Град" ворога було знищено", — повідомив Сирський.

На записі видно, як Збройні сили України залпом випустили близько 20 снарядів "Град" по позиціях окупантів. Далі військові відстежують влучання снарядів.

"Є залп" — чути коментарі бійців за кадром.

Нагадаємо, 15 липня ЗСУ показали, як знищили російський танк під Бахмутом. Українські захисники підрозділу "Крила" 3-ї окремої штурмової бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади показали, як завдали кілька артилерійських ударів по ворожому Т-80БВ. Танк спочатку намагався "втекти" від атаки ЗСУ, але після кількох влучень загорівся разом з окупантами.

Також 15 липня українські військові точним попаданням знищили російський танк зі складу 291-го полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії на Запорізькому напрямку. Двоє російських танкістів згоріли живцем, оскільки на танку був захист від ракет комплексу Javelin, який називають "мангал". Він ускладнює вихід із танка, у випадку його ураження.

Фокус повідомляв 14 липня, що у наших захисників на фронті з'явилися шведські бойові машини Stridsvagn 122, схожі на Leopard 2A5. У танку збереглася вогнева міць німецького колеги, проте Strv 122 має додаткову броню і поліпшену систему управління вогнем

Крім того, Фокус 12 липня писав, що Українські Збройні сили успішно завдають втрат російським військам у Запорізькій області, завдяки наданим нашій армії німецьким танкам Leopard 2.