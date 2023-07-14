Аналог Leopard 2: в Україні на передовій з'явилися шведські танки Stridsvagn 122 (відео)

Загалом шведська машина нагадує відомий Leopard 2A5. У танку збереглася вогнева міць німецького колеги, однак Strv 122 має додаткову броню і поліпшену систему управління вогнем.

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Під час контрнаступу українських військ 21-а механізована бригада почала використовувати основні бойові танки Stridsvagn 122 шведського виробництва, які надійшли на озброєння ЗСУ. Перші кадри з технікою було опубліковано у Twitter 12 липня.

Як зазначили оглядачі Army Recognition, танки шведського виробництва, що являють собою варіант німецького танка Leopard 2A5, Швеція передала для зміцнення обороноздатності України під час протистояння з російськими військами. Водночас журналісти пишуть, що всього в Україну прибули 10 таких машин.

Шведська броня

Stridsvagn 122 — основний бойовий танк шведської армії, створений за ліцензією як версія німецького Leopard 2A5. Однак він має низку модернізацій, включно з додатковою бронею та вдосконаленнями, що відповідають вимогам шведських військових. Озброєння Leopard 2A5 являє собою потужну 120-мм гладкоствольну гармату, здатну вести вогонь різними боєприпасами, зокрема фугасними і бронебійними. Strv 122 зберіг цю вогневу міць, але при цьому отримав значні поліпшення в бронезахисті та додаткову модульну броню.

Також з метою підвищення надійності танк Strv 122 обладнаний потужнішими торсіонними валами і амортизаторами від самохідної гаубиці PzH 2000.

Серед інших нововведень — вдосконалені системи управління, контролю та управління вогнем (СУО). Зокрема, шведська версія включає в себе систему управління полем бою, що дозволяє обмінюватися даними з іншими підрозділами в режимі реального часу, чого немає на всіх модифікаціях Leopard 2A5. СУО шведського танка отримала новий комп'ютер, здатний тримати балістичні дані для 12 різних типів снарядів одночасно.

Крім того, на підвищення бойових якостей істотно вплинула інтеграція бортової інформаційно-керуючої системи Tank Command and Control System (TCCS). Вона надає інформацію про стан систем танка, а також тактичні дані командиру і водієві.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення РФ майже вдвічі збільшили свій танковий арсенал. За даними Ukraine Support Tracker, від початку війни західні союзники поставили в Україну 471 новий танк, і ще 286 машин перебувають у режимі очікування.