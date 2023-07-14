Аналог Leopard 2: в Украине на передовой появились шведские танки Stridsvagn 122 (видео)

В целом шведская машина напоминает известный Leopard 2A5. В танке сохранилась огневая мощь немецкого коллеги, однако Strv 122 обладает дополнительной броней и улучшенной системой управления огнем.

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В ходе контрнаступления украинских войск 21-ая механизированная бригада начала использовать основные боевые танки Stridsvagn 122 шведского производства, которые поступили на вооружение ВСУ. Первые кадры с техникой были опубликованы в Twitter 12 июля.

Как отметили обозреватели Army Recognition, танки шведского производства, представляющие собой вариант немецкого танка Leopard 2A5, были переданы Швецией для укрепления обороноспособности Украины в ходе противостояния с российскими войсками. При этом журналисты пишут, что всего в Украину прибыли 10 таких машин.

Шведская броня

Stridsvagn 122 — основной боевой танк шведской армии, созданный по лицензии как версия немецкого Leopard 2A5. Однако он имеет ряд модернизаций, включая дополнительную броню и усовершенствования, отвечающие требованиям шведских военных. Вооружение Leopard 2A5 представляет собой мощную 120-мм гладкоствольную пушку, способную вести огонь различными боеприпасами, в том числе фугасными и бронебойными. Strv 122 сохранил эту огневую мощь, но при этом получил значительные улучшения в бронезащите и дополнительную модульную броню.

Также с целью повышения надежности танк Strv 122 оборудован более мощными торсионными валами и амортизаторами от самоходной гаубицы PzH 2000.

Среди других нововведений — усовершенствованные системы управления, контроля и управления огнем (СУО). В частности, шведская версия включает в себя систему управления полем боя, позволяющую обмениваться данными с другими подразделениями в режиме реального времени, чего нет на всех модификациях Leopard 2A5. СУО шведского танка получила новый компьютер способный держать баллистические данные для 12 разных типов снарядов одновременно.

Кроме того на повышение боевых качеств существенным образом повлияла интеграция бортовой информационно-управляющей системы Tank Command and Control System (TCCS). Она предоставляет информацию о состоянии систем танка, а также тактические данные командиру и водителю.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ почти в два раза увеличили свой танковый арсенал. По данным Ukraine Support Tracker, с начала войны западные союзники поставили в Украину 471 новый танк, и еще 286 машин находятся в режиме ожидания.