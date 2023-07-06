Україна вдвічі збільшила танковий арсенал з початку повномасштабного вторгнення, — Bloomberg

Після 24 лютого 2022 року в Україну поставили 471 новий танк, і ще 286 одиниць перебувають у режимі очікування. Танковий арсенал Росії ж удвічі скоротився внаслідок бойових дій.

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Від початку повномасштабного вторгнення Україна майже вдвічі збільшила свій танковий арсенал. Про це свідчать дані німецького Кільського інституту світової економіки, пише Bloomberg.

За інформацією бази даних Ukraine Support Tracker, яку веде інститут, з початку війни прихильники Києва поставили в Україну 471 новий танк, і ще 286 танків перебувають у режимі очікування. З урахуванням втраченої або захопленої техніки, ці цифри дають змогу припустити, що танковий парк України від початку повномасштабного вторгнення зріс майже вдвічі, в той час як російський удвічі скоротився.

У виданні уточнюють, що цифри є оціночними, заснованими на підтверджених втратах і захопленому обладнанні, а також на зброї, відправленій в Україну. Даних щодо нового російського виробництва немає. Фото: Bloomberg

Схожа ситуація складається з артилерією і реактивними системами залпового вогню. Розрив у кількості озброєння між двома країнами скоротився, хоча і з набагато меншим відривом.

За інформацією видання, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія втратила 2082 танки. У Bloomberg уточнюють, що точність даних можна піддати сумніву, оскільки і Україна, і Росія розглядають свої втрати як державну таємницю, а всі цифри, які фігурують у дослідженні, узяті тільки з відкритих джерел.

Проте Україна пережила перший рік війни приблизно з тією ж кількістю важких озброєнь, що й на початку, незважаючи на великі втрати, чого не можна сказати про Росію, яка змушена резервувати частину своїх сил для оборони в інших частинах країни.

У виданні додають, що хоча зміна балансу важких озброєнь важлива, вона не є вирішальною для триваючого контрнаступу України.

Фокус раніше писав, що, за даними Генштабу ЗСУ, Росія виробляє на місяць близько 100 ракет різного виду. Зокрема, понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць — морського базування "Калібр, до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включно з аеробалістичними ракетами "Кинджал".

У травні в ГУР Міноборони повідомляли, що РФ здатна виробляти на місяць близько 65 ракет різного типу.