"Новина неприємна": Росія збільшила виробництво ракет на 40%, — експерт (відео)

У ГУР Міноборони звітували про можливість РФ виробляти близько 65 ракет на місяць. Технологія снарядів примітивна — у ракетах Х-101 знайшли електроніку 70-х років, яку зробили в Мінську, сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Росіяни збільшили потужності для виробництва ракет у першому півріччі 2023 року. Про це у коментарі "24 каналу" сказав 22 травня експерт видання Defense Express Іван Киричевський.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України нещодавно повідомляло про можливість Росії виробляти приблизно 65 ракет різного типу за місяць. Виробничі можливості ворога суттєво звузили західні санкції, але закрити російський ВПК вони не можуть, зауважив оглядач.

"Це неприємна новина. На піку повітряних атак у грудні 2022 року росіяни могли виробляти 40 ракет на місяць. Виходить, що вони збільшили потужність на 40%", — зазначив Киричевський.

Киричевський говорить про виробництво ракет у Росії з 11-ї хвилини

Російські ракети забезпечені примітивними технологіями, але все ж таки можуть літати й завдавати шкоди, додав він.

"У травні 2022 року ГУР звітував про перевірку перших зразків збитих ракет Х-101. У них знайшли електроніку 70-х років, зроблену в Мінську. Там стояла білоруська електроніка 50-річної давності, а ракети долітали до цілей", — зауважив Киричевський.

Захід, за словами експерта, охоче надає Україні системи протиповітряної оборони через те, що не вдалося провалити економічними обмеженнями виробництво крилатих ракет у Росії.

"У росіян пік виробництва випадає на кінець або початок календарного року. Вони наслідують радянські патерни — всі б'ють байдики, а потім терміново виконують план", — підсумував Киричевский.

Нагадаємо, що 17 травня стало відомо про арешт у Росії розробників аеробалістичних ракет "Кинджал" за звинуваченням у держзраді. Тюремний термін загрожує 16 підозрюваним, один із них уже помер у СІЗО.

Аналітики The Jamestown Foundation 19 травня підрахували, що в Росії до кінця квітня цього року мало залишитися 1156 ракет. А до повномасштабної війни агресор мав до 3,5 тисяч снарядів.