У Росії розробників гіперзвукових ракет заарештовують за держзраду (фото)

За словами журналістів, у Сибірському відділенні Російської академії наук кримінального переслідування зазнали 16 осіб. Один із них помер у СІЗО після арешту.

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У Росії троє вчених, які займалися створенням гіперзвукових ракет, були заарештовані силовиками за статтею про державну зраду. Про це пише російське видання The Moscow Times.

Повідомляється, що всі вони працювали в новосибірському Інституті теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ). 16 травня співробітники інституту опублікували відкритий лист, у якому повідомили про арешт доктора технічних наук і головного наукового співробітника Валерія Звегінцева. Його звинуватили в державній зраді. Вчений перебуває під домашнім арештом ще з 7 квітня.

Також повідомляється, що його керівника, директора ІТПМ Олександра Шиплюка було відправлено до СІЗО "Лефортово" ще в серпні 2022 року. Його арешт відбувся за кілька днів після затримання головного наукового співробітника інституту Анатолія Маслова. Його запідозрили в передачі Китаю даних, пов'язаних із гіперзвуковими технологіями.

Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев Фото: The Moscow Times

Як повідомив Reuters, Шиплюк і Маслов понад 10 років займалися створенням гіперзвукових ракет. Перший експериментальний зразок вони представили ще 2012 року у Франції.

За словами журналістів, у Сибірському відділенні Російської академії наук кримінального переслідування зазнали 16 осіб, серед яких також колишній голова РАН Олександр Асаєв, а також завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету Дмитро Колкер. Зазначається, що Колкер помер у московському СІЗО після того, як його заарештувала ФСБ.

Видання пише, що про створення в РФ гіперзвукової зброї президент РФ уперше оголосив у 2018 році. У ході послання до Федеральних зборів глава Кремля представив гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал". Він заявив, що його не зможуть збити наявні та навіть перспективні системи ППО.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня росіяни використали шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр" і безпілотники Shahed-136/131, намагаючись знищити зенітні ракетні комплекси Patriot у Києві.

Пресслужба Міністерства оборони РФ офіційно повідомила, що в ніч проти 16 травня ракетним комплексом "Кинджал" нібито було знищено американський зенітно-ракетний комплекс Patriot, розташований у Києві. Водночас у ЗС ЗСУ офіційно заявили, що всього противник випустив по Україні шість ракет Х-47М2 "Кинджал", із яких усі були знищені засобами ППО.

Потім журналісти CNN повідомили, що ракета "Кинджал" могла лише зачепити ЗРК Patriot. Фахівці оцінюють розмір збитків, щоб зрозуміти, чи можна полагодити систему ППО на місці. В Україні є два комплекси Patriot — одну дали США, а другу — Німеччина та Нідерланди.