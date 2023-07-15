Новосозданная 22-я ОМБр эффектно накрыла "Градом" россиян под Бахмутом, — Сырский (видео)

Украинская РСЗО нанесла удары по лесополосе, в которой аэроразведчики обнаружили оккупантов.

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как работает реактивная артиллерия новой 22-й отдельной механизированной бригады под Бахмутом в районе поселка Клещиевка. Генерал-полковник опубликовал видео у себя в Telegram-канале.

"Аэроразведка обнаружила россиян в лесополосе. Залповым огнем из БМ-21 "Град" враг был уничтожен" — сообщил Сырский.

На записи видно, как Вооруженные силы Украины залпом выпустили около 20 снарядов "Град" по позициям оккупантов. Далее военные отслеживают попадание снарядов.

"Есть залп" — слышно комментарии бойцов за кадром.

Напомним, 15 июля ВСУ показали, как уничтожили российский танк под Бахмутом. Украинские защитники подразделения "Крылья" 3-й отдельной штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады показали, как нанесли несколько артиллерийских ударов по вражескому Т-80БВ. Танк сначала пытался "сбежать" от атаки ВСУ, но после нескольких попадений загорелся вместе с оккупантами.

Также 15 июля украинские военные точным попаданием уничтожили российский танк из состава 291-го полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии на Запорожском направлении. Двое российских танкистов сгорели заживо, так как на танке была защита от ракет комплекса Javelin, которую называют "мангал". Она осложняет выход из танка, в случае его поражения.

Фокус сообщал 14 июля, что у наших защитников на фронте появились шведские боевые машины Stridsvagn 122, похожие на Leopard 2A5. В танке сохранилась огневая мощь немецкого коллеги, однако Strv 122 обладает дополнительной броней и улучшенной системой управления огнем

Кроме того, Фокус 12 июля писал, что Украинские Вооруженные силы успешно наносят потери российским войскам в Запорожской области, благодаря предоставленным нашей армии немецким танкам Leopard 2.