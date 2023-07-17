Бойцы 28 бригады ВСУ продвигаются под вражеским огнем в районе Бахмута (видео)

Украинские войска применяют стрелковое оружие и гранатомет, наступая под прикрытием бронетехники.

Related video

Бойцы 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении под огнем противника. Об этом сообщил в Telegram спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

На видео можно увидеть, что пехотинцы готовятся к наступлению. У них стрелковое оружие и гранатометы. Также наступление прикрывает техника, в частности БМП.

Контрнаступление ВСУ в июле 2023 года

Аналитики Института изучения войны (ISW) 16 июля сообщили, что наступательные операции ВСУ продолжаются на северном и южном флангах в районе Бахмута. Силы обороны продвинулись на 1 км в направлении Бердянска и Мелитополя. На Запорожье украинские войска достигли ограниченных успехов к северо-западу от Старомайорского, что в 9 км к югу от Великой Новоселки.

В Минобороны 17 июля поделились деталями контрнаступления. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российские оккупанты и в дальнейшем проводят поиск слабых мест в украинской обороне, но в результате этого сами вынуждены отступать с занятых позиций.

Американским журналистам удалось выяснить, что Украина получила менее 15% от того количества техники для разминирования, которое просила. Именно минные поля они называют самой большой проблемой для наступления. Силы обороны пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и танков, которые западные союзники предоставили Украине, подразделения медленно продвигаются вперед пешком.

Напомним, 17 июля аэроразведка "Волков" из теробороны помогла артиллерии ВСУ уничтожить технику РФ. Теробороновцы Прикарпатья фиксируют передвижения врагов и передают координаты артиллеристам, а впоследствии происходит эффективное уничтожение вражеских войск.