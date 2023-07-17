ВСУ продолжают наступление на трех участках фронта: освобождено 253 кв. км территории, — ISW

Наступательные операции ведутся на северном и южном флангах в районе Бахмута, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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Украинские войска ведут наступательные операции как минимум на трех направлениях в Донецкой и Запорожской областях. В частности, Силы обороны продвинулись на 1 км на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а также на флангах под Бахмутом. Об этом говорится в очередном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 16 июля.

Донецкая область

В материале отмечено, что есть информация об освобождении населенного пункта Зализнянское, что в 13 км от Бахмута, отбили у противника укрепрайон к западу от Андреевки, расположенной в 9 км от Бахмута, а также высоты Клещиевки. В то же время аналитики отметили, что визуальных подтверждений этих данных они не наблюдали.

"Президент России Владимир Путин отрицал успехи украинских войск в контрнаступлении и утверждал, что 16 июля украинские войска не смогли прорвать российскую оборону", — говорится в сообщении.

Бахмутское направление. Источник: ISW

Ситуация в районе Клещиевки. Источник: ISW

Донецкий фронт. Источник: ISW

Запорожская область

Аналитики ISW со ссылкой на официальные украинские источники сообщили, что украинские войска продвинулись на юге Украины, в частности на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где оккупационные силы подготовили наиболее мощные укрепления. Согласно геолокационным данным от 15 июля, украинские войска достигли ограниченных успехов к северо-западу от Старомайорского, что в 9 км к югу от Великой Новоселки.

В общей сложности в ходе наступательных операций с 4 июня по 9 июля Силы обороны освободили примерно 253 кв. км территории, подчеркнули эксперты. При этом они уточнили, что эти цифры отличаются от официальных украинских источников, поскольку "Украина по-другому рассчитывала свой первоначальный контроль местности".

Южный фронт. Источник: ISW

Оценка наступательных операций

Анализируя сведения украинских источников и публикации западных СМИ эксперты обратили внимание на общий ход контрнаступления ВСУ. В частности командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский 14 июля в интервью CNN заявил что темп контрнаступления ниже, чем ожидалось, ссылаясь на "сложные и плотные минные поля" в районах, через которые собираются продвигаться украинские войска.

А газета Washington Post сообщила 15 июля, что российские войска сильно заминировали участки от 5 до 16 км за линией фронта в Запорожской области — это замедлило продвижение Сил обороны и вынудило их делать упор на удары пехотных подразделений, а не на западную технику. Кроме того было подчеркнуто, что украинская сторона испытывает нехватку в инженерной технике. Всего было предоставлено менее 15% от саперных материалов и спецтехники, которые запросила Украину у партнеров, причем часть техники была доставлена только на прошлой неделе.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр 17 июля сообщила, что украинские защитники добиваются новых успехов на фронте. По ее словам, время наступления ВСУ было освобождено более 210 кв. км территории.