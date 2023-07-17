ЗСУ продовжують наступ на трьох ділянках фронту: звільнено 253 кв. км території, — ISW

Наступальні операції тривають на північному і південному флангах у районі Бахмута, а також на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

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Українські війська ведуть наступальні операції щонайменше на трьох напрямках у Донецькій і Запорізькій областях. Зокрема, Сили оборони просунулися на 1 км на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а також на флангах під Бахмутом. Про це йдеться в черговому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) від 16 липня.

Донецька область

У матеріалі зазначено, що є інформація про визволення населеного пункту Залізнянське, що за 13 км від Бахмута, відбили у противника укріпрайон на захід від Андріївки, що розташована за 9 км від Бахмута, а також висоти Кліщіївки. Водночас аналітики зазначили, що візуальних підтверджень цих даних вони не спостерігали.

"Президент Росії Володимир Путін заперечував успіхи українських військ у контрнаступі і стверджував, що 16 липня українські війська не змогли прорвати російську оборону", — йдеться в повідомленні.

Бахмутський напрямок. Джерело: ISW

Ситуація в районі Кліщіївки. Джерело: ISW

Донецький фронт. Джерело: ISW

Запорізька область

Аналітики ISW з посиланням на офіційні українські джерела повідомили, що українські війська просунулися на півдні України, зокрема на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де окупаційні сили підготували найбільш потужні укріплення. Згідно з геолокаційними даними від 15 липня, українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського, що за 9 км на південь від Великої Новосілки.

Загалом під час наступальних операцій із 4 червня до 9 липня Сили оборони звільнили приблизно 253 кв. км території, підкреслили експерти. При цьому вони уточнили, що ці цифри відрізняються від офіційних українських джерел, оскільки "Україна по-іншому розраховувала свій початковий контроль місцевості".

Південний фронт. Джерело: ISW

Оцінка наступальних операцій

Аналізуючи відомості українських джерел і публікації західних ЗМІ, експерти звернули увагу на загальний хід контрнаступу ЗСУ. Зокрема командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський 14 липня в інтерв'ю CNN заявив, що темп контрнаступу нижчий, ніж очікували, посилаючись на "складні та щільні мінні поля" в районах, через які збираються просуватися українські війська.

А газета Washington Post повідомила 15 липня, що російські війська сильно замінували ділянки від 5 до 16 км за лінією фронту в Запорізькій області — це сповільнило просування Сил оборони та змусило їх робити акцент на удари піхотних підрозділів, а не на західну техніку. Крім того, було підкреслено, що українська сторона відчуває брак інженерної техніки. Загалом було надано менш як 15% від саперних матеріалів і спецтехніки, які запросила Україна у партнерів, причому частина техніки була доставлена тільки минулого тижня.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр 17 липня повідомила, що українські захисники домагаються нових успіхів на фронті. За її словами, за час наступу ЗСУ було звільнено понад 210 кв. км території.