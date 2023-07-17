Ворог відправляє резерви в Бахмут, але ініціатива за нами, — спікер ЗСУ (відео)

Сили оборони України діють максимально обачно та намагаються зберегти особовий склад під час наступу на Донеччині.

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Росія відправляє резерви в Бахмут і намагається не втратити місто, але ініціатива за Збройними силами України. Про це повідомив Сергій Череватий, речник Східного угруповання ЗСУ, в ефірі телемарафону.

Сили оборони діють максимально обачно та намагаються зберегти особовий склад. У лобові атаки наші війська не йдуть, адже бережуть сили.

"Це подарунок для ворога", — зазначив Череватий.

Росіяни регулярно перекидають резерви в район Бахмута. Попри це, загарбникам не вдається змінити ситуацію, оскільки українські сили оборони міцно тримають ініціативу вже кілька тижнів поспіль.

"Ми щодня звільнюємо сотню метрів, а щотижня — кілометри", — зазначив він.

Спікер додав, що ворог 451 раз обстріляв ствольною та реактивною артилерією позиції ЗСУ. Також росіяни активно використовують авіацію.

Також українські війська знищили три танки військ РФ, дві бойові машини піхоти, самохідну артилерійську установку, дві гаубиці Д-30. Окрім того, було ліквідовано польовий склад із боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс.

Нагадаємо, 12 липня в ЗСУ повідомили про успіх на 2 напрямах у районі Бахмута. На Бахмутському напрямі Сили оборони завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На напрямках Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка Сили українські війська мали певний успіх.

Також бійці 28 бригади ЗСУ 17 липня просуваються під ворожим вогнем у районі Бахмута. Українські війська застосовують стрілецьку зброю та гранатомети, наступаючи під прикриттям бронетехніки.