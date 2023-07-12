Продовжують наступ: у ЗСУ повідомили про успіх на 2 напрямках в районі Бахмута

На Бахмутському напрямку Сили оборони завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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На Бахмутському напрямку ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії на двох ділянках фронту. Про це в Military Centre 12 липня повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, українські війська мають успіх у наступі північніше та південніше міста Бахмут.

"На напрямках Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка Сили оборони України мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав речник.

Він додав, що ЗСУ завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", — повідомив Андрій Ковальов.

У Генштабі ЗСУ 12 липня повідомили, що ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Нагадаємо, що 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ розбила підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади ЗС РФ під Бахмутом і захопила в полон 10 росіян. Бійці звільнили понад кілометр території, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ помітили "кадирівців". Ті пробули на передовій недовго, отримали "люлів" від ЗСУ, звернулися і поїхали.