Прячут боеприпасы: 3 ОШБр показала уничтожение склада БК россиян в районе Бахмута (видео)

Россияне решили тщательно спрятать боекомплект в густой растительности, но впоследствии потеряли склад благодаря точной работе украинской артиллерии.

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Российские захватчики потеряли боеприпасы на Бахмутском направлении. Подробности сообщила пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады в Telegram.

Украинские войска снова оставили оккупантов без снарядов. Россияне решили тщательно спрятать боекомплект в густой рослости, но им этого сделать не удалось.

Состав захватчиков был зафиксирован аэроразведкой. Впоследствии артиллерия и продемонстрировала меткость стрельбы.

"Работает 1 САБ, 2 самоходного артиллерийского дивизиона", — говорится в сообщении.

Ситуация в районе Бахмута в июле 2023 года

ВСУ по состоянию на 12 июля контролируют все высоты вокруг Бахмута. Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что на некоторых участках фронта ВСУ достигают новых успехов, что частично подтверждают российские военные блогеры. Тем временем у оккупантов провалились все попытки наступления.

Олег Калашников, пресс-офицер 26 артиллерийской бригады им. Генерал-Хорунжого Романа Дашкевича, 11 июля сообщил, что в окрестностях Бахмута продолжаются бои за улицу Юбилейную. Украинские военные продолжают вести тяжелые бои на южном и северном флангах вблизи Бахмута. Российские войска пытаются усилить это направление соответствующими резервами. По его словам, враг постоянно пытается проводить контрнаступательные действия вблизи населенного пункта. Уничтожение логистики российских военных сейчас является одной из главных задач для Сил обороны Украины.

Напомним, 11 июля стало известно, ССО Украины уничтожили 9 единиц вражеской техники в районе Бахмута. За неделю ликвидировали артустановки и важные комплексы войск РФ — Р — 325У, станция РЭБ "Леер", комплексы П-18 "Малахит" и комплекс "Каста — 2Е2". Определив координаты расположения техники и расчетов противника, было нанесено поражение средствами артиллерии.