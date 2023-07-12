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ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута: как изменилась ситуация на фронте (карта)

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Фото: Минобороны Украины | Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки

Аналитики отмечают, что на некоторых участках фронта ВСУ добиваются новых успехов, что частично подтверждают российские военные блогеры. Тем временем у оккупантов провалились все попытки наступления.

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Украинские военные продолжают вести активное контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Самые горячие бои продолжаются в северной и южной окраинах Бахмута Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 11 июля.

Харьковская и Луганская области: ситуация на фронте

Российские источники отмечают, что подразделения Центральной группировки войск РФ начали попытку своего наступления вдоль линии Сватово-Кременной, в то время как ВСУ развернули силы для усиления своих позиций на этом участке.

В украинском Генштабе тем временем отмечают, что ВСУ ведут оборону и удерживают рубеж на этом направлении.

На севере Харьковской области никаких изменений не произошло.

фронт, изменения на фронте, контрнаступление ВСУ, война РФ против Украины, российские оккупанты, Луганская область, Донбасс Fullscreen
Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки
Фото: ISW

Донецкая область: ситуация на фронте

Украинские военные продолжают контрнаступление на северной и южной окраинах города Бахмут. Россияне продолжают утверждать, что им якобы удалось отразить наступательные действия украинских защитников северо-западнее Клещиевки, а вот представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что ВСУ контролируют абсолютно все высоты вокруг Бахмута.

Один из военных блогеров РФ, как отмечают в своем отчете аналитики ISW, говорит о том, что украинские войска заняли новые позиции на этом участке фронта и продвинулись до 1,5 км вблизи Роздоловки.

В Генштабе ВСУ указали, что им удалось отразить попытки российских атак в районе Григоровки и Орехово-Василовки.

Также 11 июля начался штурм позиций ВСУ по линии Донецк — Авдеевка, но в Генштабе говорят о том, что их удалось отразить.

фронт, изменения на фронте, контрнаступление ВСУ, война РФ против Украины, российские оккупанты, Луганская область, Донбасс Fullscreen
Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки
Фото: ISW
фронт, изменения на фронте, контрнаступление ВСУ, война РФ против Украины, российские оккупанты, Луганская область, Донбасс Fullscreen
Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки
Фото: ISW

Херсонская и Запорожская области: ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Бердянском направлении и российские военные блогеры подтверждают, что украинские защитники установили контроль над позициями у Грушевой Балки и продолжают атаковать позиции оккупантов к западу от Старомайорского.

ВС РФ также пытаются вести наступательные действия вблизи Благодатного, но безуспешно.

Представитель Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень рассказал о появлении в некоторых районах оккупированной Запорожской области чеченских сил "Ахмат", батальона "Восток", а также отряда "Шторм Z". Связано это с давлением артиллерийских подразделений ВСУ.

В Херсонской области, по информации российских источников, оккупанты были вынуждены покинуть некоторые позиции на левом берегу Днепра. Тем временем ВСУ удерживают позиции рядом с Антоновским мостом.

фронт, изменения на фронте, контрнаступление ВСУ, война РФ против Украины, российские оккупанты, Луганская область, Донбасс Fullscreen
Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки
Фото: ISW
фронт, изменения на фронте, контрнаступление ВСУ, война РФ против Украины, российские оккупанты, Луганская область, Донбасс Fullscreen
Аналитики рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки
Фото: ISW

Напомним, 12 июля сообщалось, что в Мелитополе оккупанты придумали новый способ психологического давления на местных. Несколько крайних ночей местные жители не могут спокойно спать, ведь к ним приходят с рейдами российские военные и начинают перекрывать улицы.