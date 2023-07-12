ЗСУ контролюють усі висоти навколо Бахмута: як змінилася ситуація на фронті (карта)

Аналітики зазначають, що на деяких ділянках фронту ЗСУ досягають нових успіхів, що частково підтверджують російські військові блогери. Тим часом в окупантів провалилися всі спроби наступу.

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Українські військові продовжують вести активний контрнаступ одразу на кількох напрямках. Найгарячіші бої тривають у північній і південній околицях Бахмута Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 11 липня.

Харківська та Луганська області: ситуація на фронті

Російські джерела зазначають, що підрозділи Центрального угруповання військ РФ розпочали спробу свого наступу вздовж лінії Сватове-Кремінна, тоді як ЗСУ розгорнули сили для посилення своїх позицій на цій ділянці.

В українському Генштабі тим часом зазначають, що ЗСУ ведуть оборону й утримують рубіж на цьому напрямку.

На півночі Харківської області жодних змін не відбулося.

Аналітики розповіли, як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW

Донецька область: ситуація на фронті

Українські військові продовжують контрнаступ на північній та південній околицях міста Бахмут. Росіяни продовжують стверджувати, що їм начебто вдалося відбити наступальні дії українських захисників на північний захід від Кліщіївки, а от речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий наголосив, що ЗСУ контролюють абсолютно всі висоти навколо Бахмута.

Один із військових блогерів РФ, як зазначають у своєму звіті аналітики ISW, говорить про те, що українські війська зайняли нові позиції на цій ділянці фронту і просунулися до 1,5 км поблизу Роздолівки.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що їм вдалося відбити спроби російських атак у районі Григорівки та Оріхово-Василівки.

Також 11 липня розпочався штурм позицій ЗСУ по лінії Донецьк — Авдіївка, але в Генштабі кажуть про те, що їх вдалося відбити.

Аналітики розповіли, як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW Аналітики розповіли, як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW

Херсонська та Запорізька області: ситуація на фронті

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Бердянському напрямку, і російські військові блогери підтверджують, що українські захисники встановили контроль над позиціями біля населенного пункта Грушева Балка та продовжують атакувати позиції окупантів на захід від Старомайорського.

ЗС РФ також намагаються вести наступальні дії поблизу Благодатного, але безуспішно.

Представник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень розповів про появу в деяких районах окупованої Запорізької області чеченських сил "Ахмат", батальйону "Восток", а також загону "Шторм Z". Пов'язано це з тиском артилерійських підрозділів ЗСУ.

У Херсонській області, за інформацією російських джерел, окупанти були змушені покинути деякі позиції на лівому березі Дніпра. Тим часом ЗСУ утримують позиції поруч з Антонівським мостом.

Аналітики розповіли, як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW Аналітики розповіли, як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що в Мелітополі окупанти вигадали новий спосіб психологічного тиску на місцевих. Кілька крайніх ночей місцеві мешканці не можуть спокійно спати, адже до них приходять із рейдами російські військові та починають перекривати вулиці.