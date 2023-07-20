Украинские бойцы с помощью дрона уничтожили танк Т-90 россиян под Бахмутом (видео)

Украинские военные уничтожили российский танк на Бахмутском направлении при помощи FPV дрона-камикадзе.

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Под Бахмутом украинские военные уничтожили танк Т-90 россиян. Об этом сообщает Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

Сообщается, что группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с 3-й ОШБр и начальником РЭБ и КБ 28-й ОМБр уничтожили российский танк Т-90. Для этого был использован FPV дрон-камикадзе.

Также опубликовано видео с уничтожением танка.

Украинские бойцы уничтожили российский танк Т-90 на Бахмутском направлении

Что такое танк Т-90

Российский основной боевой танк принятый на вооружение в 1992-м году. Т-90 имеет классическую компоновку, с размещением отделения управления в лобовой части, боевого отделения — посередине и моторно-трансмиссионного отделения — в кормовой части. Экипаж Т-90 состоит из трех человек.

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