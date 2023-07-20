Українські бійці за допомогою дрона знищили танк Т-90 росіян під Бахмутом (відео)

Українські військові знищили російський танк на Бахмутському напрямку за допомогою FPV дрона-камікадзе.

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Під Бахмутом українські військові знищили танк Т-90 росіян. Про це повідомляє Telegram-канал"СтратКом ЗСУ".

Повідомляється, що група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШБр і начальником РЕБ і КБ 28-ї ОМБр знищили російський танк Т-90. Для цього було використано FPV дрон-камікадзе.

Також опубліковано відео зі знищенням танка.

Українські бійці знищили російський танк Т-90 на Бахмутському напрямку

Що таке танк Т-90

Російський основний бойовий танк прийнятий на озброєння в 1992-му році. Т-90 має класичне компонування, з розміщенням відділення управління в лобовій частині, бойового відділення — посередині й моторно-трансмісійного відділення — в кормовій частині. Екіпаж Т-90 складається з трьох осіб.

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