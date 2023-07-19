Українські партизани знищили російські бензовози в Херсонській області, — "Атеш" (карта)

За словами партизанів, інцидент стався на польовій дорозі, що відстоїть на 2 км від села Князе-Григорівка.

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Українські партизани успішно атакували та знищили два ворожі паливні транспортні засоби на окупованій території Херсонської області. Про це повідомляє партизанський рух"АТЕШ".

"14.07.23 о 15:00 агент руху "АТЕШ" влаштував засідку на колону противника і задіяв вибухівку, підірвавши бензовози противника", — ідеться в повідомленні.

Як зазначає джерело, в результаті успішної операції, один із бензовозів повністю згорів, а другий зазнав серйозних пошкоджень. Сили, що чинять опір, повідомили, що інцидент стався на польовій дорозі, що розташована за 2 км від села Князе-Григорівка.

"14 липня увійде в історію всього партизанського руху! Наші агенти в безпеці і готові продовжити боротися проти рашизму", — повідомили партизани.

Інцидент стався на польовій дорозі, що відстоїть на 2 км від села Князе-Григорівка

Нагадаємо, що учасники військово-партизанського руху "АТЕШ" виявили перекидання зенітно-артилерійського комплексу "С-60" у Євпаторії. Через значні втрати, яких зазнали російські збройні сили під час наступу українських сил, окупанти змушені проводити розконсервацію старої техніки.

Крім того, військові колони Росії були помічені під час переміщення через Сімферополь, тимчасово окуповане місто в Криму. Це свідчить про пересування військової техніки російськими військами.