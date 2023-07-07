Розконсервували стару техніку: партизани помітили перекидання озброєння в Криму, — АТЕШ

За словами активістів, російські війська зазнають значних втрат в озброєнні через контрнаступ України. З цієї причини вони змушені використовувати стару техніку.

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Учасники військово-партизанського руху "АТЕШ" виявили перекидання зенітно-артилерійського комплексу "С-60" в Євпаторії. Про це вони повідомляють у своєму Telegram-каналі.

Через значні втрати, яких зазнали російські збройні сили під час наступу українських сил, окупанти змушені проводити розконсервацію старої техніки.

Що відомо про ЗРК "С-60"

С-60 — радянський зенітно-артилерійський комплекс, що використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм, розроблені в середині 1940-х років, і широко розповсюджений у світі.

ЗРК "С-60"

На сьогодні в Росії комплекс перебуває на консервації. Незважаючи на це, офіцерів — командирів розрахунків — випускали аж до 2007 року. У військах офіцери, навчені на АЗП-57 комплексу С-60 (здебільшого в рамках військових кафедр), для подальшого несення служби проходять перенавчання на інші види протиповітряного озброєння.

Нагадаємо, що 4 липня в тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи. За словами авторів контенту, у Севастополі була відчутна вибухова хвиля з боку моря. У місті тряслися вікна та стіни, а також спрацювала сигналізація автомобілів від вибухів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни неможливе без повернення півострова. За його словами, українці не уявляють розвитку держави без Криму.