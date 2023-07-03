"Це не буде перемогою": Зеленський оцінив імовірність миру в Україні без повернення Криму

Українці не можуть уявити розвиток держави без півострова, який законно належить Україні, тому відчуття перемоги над агресором буде неповним.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна не завершиться, доки Крим залишатиметься під російською окупацією, а мир без півострова в складі нашої держави не вважатиметься повною перемогою. Про це він повідомив інтерв'ю для CNN.

Він зазначив, що українці не можуть уявити розвиток держави без півострова. Наявність Криму під російською окупацією не дасть змоги повністю завершити бойові дії в цілому, адже одне з основних завдань не буде вирішено.

"Це означає лише одне: війна ще не закінчена", — зазначив він.

На запитання, чи є якийсь інший сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський сказав: "Тоді це не буде перемога".

Заколот російських найманців зі складу так званої ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним продемонстрував очевидну слабкість кремлівської вертикалі. Зеленський назвав Володимира Путіна, російського диктатора, слабким лідером, адже на такі події не було відповідної реакції.

"Це слабо", — розповів керівник держави.

Здивований Зеленський і інформацією ЗМІ про його зустріч із Вільямом Бернсом, директором ЦРУ. Український лідер зізнався, що в нього немає жодних секретів із розвідувальним відомством. На зустрічі, як зазначив керівник держави, він пояснив Бернсу питання, які хвилюють українську владу й військових.

"Ми обговорюємо важливі речі — що потрібно Україні та як Україна готова діяти", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц назвав Крим українським із радянських часів. Він нагадав, що Україна вже за часів Радянського Союзу була самостійною державою з членством в ООН і володіла Кримом. На його думку, на Берліні лежить відповідальність за надання гарантій безпеки. Він заявив, що в разі вступу України в НАТО мають бути вирішені прикордонні конфлікти.