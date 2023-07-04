"Аж підстрибнули": у Севастополі лунають вибухи, окупанти нібито знищують старі снаряди

Мешканці захопленого російськими військами Криму чули гучні вибухи з боку моря. Представник окупаційної влади пояснив, що МНС нібито знищує боєприпаси часів Другої світової війни.

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У тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Про це 4 липня повідомили у місцевому Telegram-каналі "ЧП Севастополь".

За словами авторів контенту, у Севастополі була відчутна вибухова хвиля з боку моря. У місті трусились вікна й стіни, а також спрацювала сигналізація автівок від вибухів.

"Аж підстрибнули. Землю так труснуло", — йдеться в одному з повідомлень.

Повідомлення у місцевому медіа від 4 липня Фото: Скріншот

Однак російські загарбники, як з’ясувалось, завчасно попереджали про можливі вибухи. Про це раніше 4 липня писав представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.

У пості йдеться, що співробітники російського Міністерства надзвичайних ситуацій проводитимуть планове знищення снарядів. Приблизно тисячу боєприпасів часів Другої світової війни раніше окупанти підняли з дна бухти Гільзова.

"Буде голосно, тож попереджаю заздалегідь. У місті все спокійно", — заявив Развожаєв.

Нагадаємо, у росЗМІ повідомили, що співробітники ФСБ РФ затримали в Криму громадянина Росії. За версією слідства, він планував підірвати автівку Сергія Аксьонова. Ворожі правоохоронці переконані, що зловмисник нібито навчався розвідувально-підривної діяльності на території України та працював на спецслужби.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни неможливе без повернення півострова. За його словами, українці не уявляють розвитку держави без Криму.