"Аж подпрыгнули": в Севастополе раздаются взрывы, оккупанты якобы уничтожают старые снаряды

Жители захваченного российскими войсками Крыма слышали громкие взрывы со стороны моря. Представитель оккупационных властей объяснил, что МЧС якобы уничтожает боеприпасы времен Второй мировой войны.

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Во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. Об этом 4 июля сообщили в местном Telegram-канале "ЧП Севастополь".

По словам авторов контента, в Севастополе была ощутима взрывная волна со стороны моря. В городе тряслись окна и стены, а также сработала сигнализация автомобилей от взрывов.

"Аж подпрыгнули. Землю так тряхнуло", — говорится в одном из сообщений.

Сообщения в местном медиа от 4 июля Фото: Скриншот

Однако российские захватчики, как выяснилось, заблаговременно предупреждали о возможных взрывах. Об этом ранее 4 июля писал представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев.

В посте говорится, что сотрудники российского Министерства чрезвычайных ситуаций будут проводить плановое уничтожение снарядов. Примерно тысячу боеприпасов времен Второй мировой войны ранее оккупанты подняли со дна бухты Гильзовая.

"Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно", — заявил Развожаев.

Напомним, в росСМИ сообщили, что сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму гражданина России. По версии следствия, он планировал подорвать машину Сергея Аксенова. Вражеские правоохранители убеждены, что злоумышленник якобы учился разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины и работал на спецслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны невозможно без возвращения полуострова. По его словам, украинцы не представляют развития государства без Крыма.