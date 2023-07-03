Россиянин пытался взорвать авто Аксенова в Крыму, — ФСБ (видео)

По данным захватчиков, диверсантом оказался гражданин РФ 1988 года рождения, которого якобы завербовала СБУ. Мужчина должен был подложить взрывчатку под машину главы оккупационной администрации.

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В оккупированном Крыму ФСБ России задержала мужчину, который якобы собирался взорвать автомобиль главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Интерфакс".

Отмечается, что ФСБ удалось предотвратить покушение на Аксенова, которое собирался устроить гражданин России. По данным спецслужбы, 35-летнего россиянина завербовали сотрудники СБУ. Он якобы прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в частности овладел минно-взрывным делом.

"В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и начал подготовку совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики", — сообщили в ФСБ.

Мужчину задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Открыты дела по статьям о покушении на теракт и незаконное приобретение взрывчатки.

Напомним, что по информации ГУР, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов создал в Крыму частную армию и заставил местных предпринимателей ее финансировать. Бойцов тренируют профессиональные военные РФ с боевым опытом.

Ранее сообщалось, что в прошлом году так называемый глава оккупированной АРК Крым Сергей Аксенов угрожал жителям полуострова с проукраинской позицией.