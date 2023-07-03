Росіянин намагався підірвати авто Аксьонова в Криму, — ФСБ (відео)

За даними загарбників, диверсантом виявився громадянин РФ 1988 року народження, якого нібито завербувала СБУ. Чоловік мав підкласти вибухівку під автівку очільника окупаційної адміністрації.

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У окупованому Криму ФСБ Росії затримала чоловіка, який нібито збирався висадити в повітря автомобіль голови окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Інтерфакс".

Зазначається, що ФСБ вдалося запобігти замаху на Аксьонова, який збирався влаштувати громадянин Росії. За даними спецслужби, 35-річного росіянина завербували співробітники СБУ. Він нібито пройшов на території України курс навчання розвідувально-підривної діяльності, зокрема опанував мінно-вибухову справу.

"У червні 2023 року агент іноземної спецслужби прибув на територію Республіки Крим і розпочав підготовку вчинення теракту, який планував здійснити шляхом підриву легкового автомобіля глави республіки", — повідомили у ФСБ.

Чоловіка затримали, коли він забирав бомбу зі схованки. Відкрито справи щодо статей про замах на теракт і незаконне придбання вибухівки.

Нагадаємо, що за інформацією ГУР, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов створив в Криму приватну армію і змусив місцевих підприємців її фінансувати. Бійців тренують професійні військові РФ із бойовим досвідом.

Раніше повідомлялося, що минулого року так званий голова окупованої АРК Крим Сергій Аксьонов погрожував мешканцям півострова з проукраїнською позицією.