"Скандують гасла": гауляйтер Криму Аксьонов пригрозив місцевим патріотам України (відео)

За словами Аксьонова, мешканцям півострова загрожує кримінальне переслідування за проукраїнські гасла та пісні. Колаборант заявив, що "ті кримчани, які не люблять Росію, можуть їхати туди, де їм подобається".

Так званий голова окупованої АРК Крим Сергій Аксьонов погрожує мешканцям півострова із проукраїнською позицією. Зокрема гауляйтер заявив, що всім місцевим жителям, які "скандують у Криму проукраїнські гасла та співають українські націоналістичні пісні", загрожуватиме кримінальне переслідування.

Причиною для погроз, мабуть, стали кілька відеороликів, знятих на різних заходах на території Криму, на яких звучали українські пісні, зокрема "Червона калина" та Stefania.

Відповідні відеоролики опублікував у своєму Telegram-каналі проросійський кримський блогер Олександр Таліпов.

У своєму зверненні Аксьонов наголосив, що за такі випадки переслідуватимуть не лише самих "виконавців", а й організаторів тих заходів, на яких помітять людей із проукраїнськими настроями.

"В інформаційному просторі з'являються відео з публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників таких розваг потрібно притягати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у рамках законодавства", — заявив Аксьонов.

Водночас приводом для кримінального переслідування можуть стати всім відомі українські патріотичні гасла, а також пісні, включаючи і державний гімн.

Нагадаємо, що напередодні Аксьонов похвалив збройні сили РФ за обстріл Харківської ТЕЦ та блекаут в Україні. Разом з тим Гауляйтер анексованого півострова висловив сподівання, що озброєна агресія Росії перейде на рішучіший характер щодо українців.

Також "керівник" адміністрації окупованого Криму вважає "логічним та обґрунтованим" можливість анексії територій України та без загального голосування. Головною, за його словами, є політична воля.