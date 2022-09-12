"Слава Богу": Аксьонов похвалив ЗС РФ за обстріл Харківської ТЕЦ та блекаут в Україні (відео)

Гауляйтер анексованого півострова висловив сподівання, що військова агресія Росії перейде на рішучіший характер щодо українців.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов порадувався обстрілам ЗС РФ по об'єктах критичної інфраструктури України. Відповідну заяву гауляйтер зробив під час брифінгу перед журналістами.

Атаки ЗС РФ на об'єкти критичної інфраструктури Сергій Аксьонов пов'язав із переходом до рішучішого характеру ведення повномасштабної війни проти України.

Голова окупаційної адміністрації Криму похвалив Міністерство оборони Росії за обстріл Харківської ТЕЦ, який призвів до тимчасового блекауту у кількох українських областях.

"Слава богу, що вчора Міноборони почало завдавати ударів по об'єктах інфраструктури в Харківській області і так далі. Сподіваємося, що нарешті все це (повномасштабна війна та обстріли України — ред.) перейде в рішучіший характер", — додав Аксьонов, виступаючи перед журналістами.

Коментуючи інформацію про запобігання теракту на території півострова, про який прозвітувала російська ФСБ, так званий "глава" Криму назвав Україну "терористичною державою", чиї дії є абсолютно зрозумілими для спецслужб РФ.

[ + – ] Сергій Аксьонов подякував ЗС РФ за ракетний удар по Харківській ТЕЦ

Нагадаємо, увечері, 11 вересня, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури в Харківській області. Під вогонь потрапила Харківська ТЕЦ у Дергачах, внаслідок чого кілька областей тимчасово залишились без електрики та водопостачання.

В Офісі президента запевнили, що після атаки на Харківську ТЕЦ фахівці на 80% відновили електропостачання у Харкові та області. У деяких регіонах тривають роботи з усунення проблем з мобільним зв'язком та іншими комунікаціями.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, до чого потрібно готуватися Україні взимку, враховуючи ракетний удар по Харківській ТЕЦ.